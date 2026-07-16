2 bin rakımda kartpostallık manzara. Yazın ortasında kışı yaşatıyor
16.07.2026 11:46
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaklaşık 2 bin metre yükseklikte bulunan Mercan Buzul Gölleri ve çevresi, kış ve yaz manzaralarıyla doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Mavi, turkuaz ve yeşilin tonlarına sahip olan buzul gölleri, şu sıralar il merkezi başta olmak üzere çevre illerden doğaseverlerin gezi rotasında yer alıyor.
Munzur ve Mercan dağlarının kucağında, yaklaşık 1500 rakımda yer alan Tunceli'nin Ovacık ilçesi, her mevsim bambaşka bir güzelliğe bürünen doğası, tarihi ve köklü kültürüyle gezginlerin vazgeçilmez rotalarından biri.
Bölge; meşhur Munzur Gözeleri, tabiat harikası Karagöl, heybetli Munzur Vadisi, Kırkmerdiven Şelaleleri, Kepır Yaylası ve Katır Gölleri gibi benzersiz doğal oluşumlarıyla özellikle nisan ile ağustos ayları arasında yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor.
Havaların ısınması ve karların yavaş yavaş erimesiyle birlikte uyanışa geçen Mercan Vadisi de bugünlerde çevre illerden gelen kampçıların, fotoğrafçıların ve trekking tutkunlarının çekim merkezi haline gelmiş durumda.
El değmemiş doğasıyla bu vadide, yeşilin binbir tonuna bürünen yaylalar, rengarenk açan çiçekler, sarp kayalıklarda özgürce dolaşan yaban keçileri ve boz ayılar ile akan dereler ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.
Vadinin en çok merak edilen ve gidenleri büyüleyen noktalarından biri ise yüksek dağların arasında gizlenen, karların erimesiyle ortaya çıkan buzul gölleri.
Sarp dağların arasında kilometrelerce uzanan bu vadideki iki farklı buzul gölü, etraflarını saran bembeyaz karlar ve masmavi sularıyla adeta canlı birer kartpostalı andırıyor.
Bu doğa harikasını yakından görmek isteyenler genellikle günübirlik yürüyüş turlarını tercih ediyor. İlçe merkezinden yola çıkan doğaseverlerin ilk durağı Şahverdi köyü oluyor.
Araçlarını burada bırakan gruplar, buradan itibaren Mercan Vadisi'ner doğru yaklaşık 3 saat süren, oldukça zorlu ve dik ama bir o kadar da keyifli bir tırmanış gerçekleştiriyor.
Zirveye ulaştıklarında ise çevresi hâlâ karlarla kaplı bu göllerin kıyısında temiz havanın tadını çıkarıp piknik yaparak yorgunluk atıyorlar.
Bölgeyi yakından tanıyan yöre sakinleri, Ovacık'ın ilkbaharla gelen bu eşsiz uyanışının büyüleyici olduğunu belirtiyor.
Fırsat buldukça bu rotaları yürüdüklerini söyleyen yöre sakinleri, Mercan Dağları'ndaki buzul göllerinin yaz aylarında bile kışın izlerini taşıdığını, sularının buz gibi olduğunu ifade ediyor.
Yürüyüş yollarının heyecan verici zorluklarından bahseden Kayaoğlu, şelaleler ve eriyen kar sularıyla beslenen bu gölleri geze geze en büyük buzul gölüne ulaştıklarını ve manzaranın tüm yorgunluğa değdiğini dile getiriyor.
Ayrıca vadinin yaban hayatı açısından da inanılmaz derecede zengin olduğunu vurgulayan genç gezgin, buzul göllere tırmanırken sarp kayalıklarda yiyecek arayan 6 boz ayıya denk geldiklerini, yaban keçileri, domuzlar ve keklikler gibi birçok canlıyı doğal ortamlarında görmenin bu yolculuğu çok daha özel kıldığını söylüyor.
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