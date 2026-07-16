2 bin rakımda kartpostallık manzara. Yazın ortasında kışı yaşatıyor

El değmemiş doğasıyla bu vadide, yeşilin binbir tonuna bürünen yaylalar, rengarenk açan çiçekler, sarp kayalıklarda özgürce dolaşan yaban keçileri ve boz ayılar ile akan dereler ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.

Vadinin en çok merak edilen ve gidenleri büyüleyen noktalarından biri ise yüksek dağların arasında gizlenen, karların erimesiyle ortaya çıkan buzul gölleri.

Sarp dağların arasında kilometrelerce uzanan bu vadideki iki farklı buzul gölü, etraflarını saran bembeyaz karlar ve masmavi sularıyla adeta canlı birer kartpostalı andırıyor.

Bu doğa harikasını yakından görmek isteyenler genellikle günübirlik yürüyüş turlarını tercih ediyor. İlçe merkezinden yola çıkan doğaseverlerin ilk durağı Şahverdi köyü oluyor.