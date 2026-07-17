2 bin rakımın üzerinde ilk sağım başladı. Verim yüksek, tek tek çadıra götürüldü

Son birkaç yılın yağış azlığı nedeniyle çok kötü geçtiğine vurgu yapan Çay," Yani kurak geçiyordu. Hasat oluyordu ama eski yıllara göre çok az oluyordu. Geçtiğimiz yıllarda biraz da böyle ümidimizi kaybetmiştik. Küresel ısınma haberlerini de okuyunca içimiz böyle çok kararıyordu" dedi.

Bu yılki yağmurlar ve karlarla Eğriçayır Yaylası'nda her yerden su fışkırdığını söyleyen Çay, "Akmayan pınarlar akıyor, su kaynakları kurumuştu oradan su geliyor. Bunlar doğaya yansıdı. En güzeli de arılarımıza yansıdı. Yani bu yıl peteklerimizden bolca bal akıyor" ifadelerini kullandı.