2 bin rakımın üzerinde ilk sağım başladı. Verim yüksek, tek tek çadıra götürüldü
17.07.2026 10:40
Mersin'de yağışlı geçen kış ve ilkbahardan sonra rengarenk çiçeklerin açtığı Toroslar'daki Eğriçayır Yaylası'nda ilk bal sağımları başladı.
Türkiye'nin bir çok alanda önemli üretim merkezlerinden Mersin'de 4 binden fazla arıcı bulunuyor. Kış mevsimini sıfır rakımda atlatan arıcılar, yaz mevsimini ise rengarenk çiçeklerin yeni açmaya devam ettiği ilkbaharın yaşandığı 2 bin rakımlı Toros dağları zirvesine yakın noktalarda geçiriyor.
Kovanların yaklaşık bir ay önce taşındığı Torosların zirvesinde 2 bin rakımın üzerinde bulunan Eğriçayır Yaylası'nda da bugünlerde hasat başladı.
Dünya Arıcılık Örgütü tarafından düzenlenen yarışmada dünya birincisi seçilen Toplam Aktivite (TA) değerinin yüksek olduğu bilimsel çalışmayla kanıtlanan Eğriçayır balının ilk hasadı bereketi gözler önüne serdi.
Kapakları açan arıcıların yüzlerini, arıların balla doldurdukları petekle ile kovan arasındaki üst kısımlara bile üretim yapması dikkat çekti. Kovanlardan tek tek alınan petekler çadıra götürüldü. Peteklerdeki sırlar bal tarağı ile alınarak sağımı gerçekleştirildi.
"BU SENE VERİM YÜKSEK"
Bal hasadı yapan arıcılardan Celay Çay, yüzlerinin güldüğünü belirterek "Toroslar'daki Eğriçayır yaylamız bu kış bolca kar ve yağmur aldı. Bu bol yağan yağmur ve karlar yaylamızdaki yabani çiçekleri suladı. Arılarımız kar sularının suladığı bu çiçeklerden bolca nektar topladı, kovana getirdi. Artık çıtaları balla doldurmayı bırakın, örtü bezinin altındaki yerlere petek yapıp oraları da balla doldurdu. Bu sene için çok verimli" dedi.
"PETEKLERİMİZDEN BOLCA BAL AKIYOR"
Son birkaç yılın yağış azlığı nedeniyle çok kötü geçtiğine vurgu yapan Çay," Yani kurak geçiyordu. Hasat oluyordu ama eski yıllara göre çok az oluyordu. Geçtiğimiz yıllarda biraz da böyle ümidimizi kaybetmiştik. Küresel ısınma haberlerini de okuyunca içimiz böyle çok kararıyordu" dedi.
Bu yılki yağmurlar ve karlarla Eğriçayır Yaylası'nda her yerden su fışkırdığını söyleyen Çay, "Akmayan pınarlar akıyor, su kaynakları kurumuştu oradan su geliyor. Bunlar doğaya yansıdı. En güzeli de arılarımıza yansıdı. Yani bu yıl peteklerimizden bolca bal akıyor" ifadelerini kullandı.
"YAĞIŞLAR ÇİÇEKLERİMİZE YARADI"
Arıların ördüğü doğal petek balını gösteren bir vatandaş da "Görmüş olduğunuz gibi bunun üstünde sır yok henüz, sırlamamış. Yani peteğin ilk hali diyebilirim. En doğal hali. Yapay petek zaten yok. Tadı ve kokusu mükemmel" şeklinde konuştu.
“Yağışlar çiçeklerimize, bitkilerimize yaradı. Floramız inanılmaz güçlendi” diyen vatandaş, "Her kovanımız birbirinden bereketli dolup taşıyor balla. Kovanlarımızı kontrol ettik tek tek, aldık peteklerimizi çadırımıza getirdik, sırlarını alıyor, sağım makinesine koyuyoruz. Peteklerimizi orada sağıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.
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