2 bin yıllık eser kaçak kazıyla bulundu. Yazının sırrı çözüldü

OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Alper Yılmaz şunları anlattı:

"Özellikle Jül Sezar'ın milattan önce 47’nci yılında Pontus Kralı 2’nci Pharnakes ile yapmış olduğu savaşta ‘Veni, vidi, vici’, yani ‘Geldiğim, gördüm, yendim’ sözü daha sonraki süreçte Romalılar için bir simge haline gelmiş ve bu sözün geçtiği yerin de Zile olduğunu, biz yine antik metinlerden ve Roma tarihi kaynaklarından öğrenmekteyiz.

Zile’nin arkeolojik potansiyeli bu açıdan son derece önemli. Zile özellikle içerisinde barındırdığı kültlerle de bölge içerisinde yer almaktadır. Özellikle bereketi ve bolluğu simgeleyen Kibele kültü, Mağ kültü ve Anatays kültü ile beraber önemli bir noktayı temsil etmektedir.

Bu mozaikler, şu an müze tarafından kazıktan sonra yerinde korunmuştur. Mozaiklerin alanın tümüyle kazılması, ortaya çıkarılması, gerekli uzmanlar tarafından restorasyon ve konservasyon çalışmalarının sonucunda sergilenmesi, bölgenin turizmine çok önemli bir katkı sağlayacağı düşüncesindeyim. Bu düşünce özellikle arkeolojinin unsurlarıyla birleştiğinde bölgenin turizmi için büyük bir gelişim sağlayacaktır."