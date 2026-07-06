"2 dakika" felakete davetiye çıkarıyor
06.07.2026 16:32
Son dönemde tır ve kamyonların karıştığı ölümlü kazaları değerlendiren trafik güvenliği uzmanı Nihat Şensoy, "2 dakikalığına şuradan bir şey alıp çıkacağım." düşüncesinin ağır sonuçlara yol açtığını söyledi.
Emekli trafik polisi ve trafik güvenliği uzmanı Nihat Şensoy, özellikle ağır tonajlı araçların karıştığı ölümlü kazaların büyük oranda sürücü ihmalleri ve kural ihlallerinden kaynaklandığını belirtti.
Yol kenarlarına veya emniyet şeritlerine tedbirsiz şekilde park edilen tır ve kamyonların ciddi risk oluşturduğuna dikkati çeken Şensoy, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan asli kusur hükümlerinin tüm sürücüler tarafından bilinmesi gerektiğini vurguladı.
Bazı ağır vasıta sürücülerinin gerekli tedbirleri almadığına dikkati çeken Şensoy, "Tır ve kamyon sürücülerinin uyması gereken kurallar var. Herhangi bir arıza halinde, eğer varsa emniyet şeridini kullanmaları gerekiyor. Aracın arıza yaptığı andan itibaren önce kendi güvenliklerini, ardından yolu kullanan diğer kişilerin güvenliğini sağlamak amacıyla devlet kara yollarında en az 150 metre mesafeye reflektör ve uyarı levhası koymak zorundadırlar. Bu şekilde diğer sürücüler uyarılmış olur ve kazaların önüne geçilmesi ya da etkisinin azaltılması mümkün olabilir. Bunu yapmak zorunlu olduğu için bütün sürücülerin duyarlı davranarak bu önlemleri almaları gerekiyor." dedi.
Büyükşehirlerdeki yapılaşma sorunları nedeniyle tır ve kamyonlara yönelik yeterli fiziki konaklama alanlarının henüz istenilen seviyede olmadığını belirten Nihat Şensoy, D-100 ve D-130 gibi kara yollarında sürücülerin güvenle durabileceği akaryakıt istasyonları ve tesislerin bulunduğunu hatırlattı.
Şensoy, "Özellikle Kocaeli için konuşacak olursam, burada yapılaşmadan kaynaklanan bazı sorunlar nedeniyle tır ve kamyonlara yönelik yeterli fiziki alanlar oluşturulabilmiş değil. Ancak ili yönetenler belirli noktalarda tırların konaklayabileceği ve ihtiyaçlarını giderebileceği alanlar oluşturmaya çalışıyorlar. Bunun yanında sürücüler yol kenarında bulunan benzin istasyonlarına girerek güvenli şekilde durabilirler. Ancak sürücülerimiz bu konularda biraz duyarsız davrandıkları için telafisi mümkün olmayan kazalara neden olabiliyorlar." diye konuştu.
"2 DAKİKALIĞINA ŞURADAN BİR ŞEY ALACAĞIM" DEMEYİN
Tır, çekici veya kamyon sürücülerinin arıza durumlarında yapması gerekenlere değinen Şensoy, sürücülerin Devlet kara yolları, TEM otoyolu ya da diğer otoyollarda arızayı fark edip aracı güvenli bir şekilde yanaştırdığı anda ilk yapması gerekenin, hem kendi hem de yolu kullanan diğer sürücülerin can güvenliğini sağlamak olduğunu ifade etti. Şensoy, şu bilgileri verdi:
"Bunun için varsa ışıklı reflektörünü ya da kendinden ışıklı uyarı ekipmanlarını en az 150 metre mesafeye yerleştirmesi gerekiyor. Bu şekilde bir uyarı levhası veya reflektör bulunduğunda kazanın meydana gelme riski çok daha düşük olacaktır. Buna rağmen bir kaza meydana geliyorsa, bu durum çoğunlukla arkadan gelen sürücünün yapılan uyarılara uymamasından kaynaklanır.
Bunun maddi ve manevi sonuçları da çok ağırdır. Asli kusur kapsamına girdiğiniz için maddi tazminatlar var, manevi tazminatlar var. Bir de vicdani sorumluluğu var. İnsan, ömür boyu o insanların ölümünden dolayı vicdan azabı çeker. Onun için üzerimize düşen görev neyse onu gereğince yapmamız gerekiyor."
Yol kenarına park etmeyle ilgili ölümlü kazaların ulusal gündemde geniş yer bulduğuna dikkati çeken Şensoy, sürücülerin gerçekten zorunlu bir durum yoksa ana yol üzerinde durmak istemediklerini belirtti.
Şensoy, "Bu yolları kullanan birçok sürücü, gerçekten zorunlu bir durumu yoksa ana yol üzerinde durmak istemez. Ancak durduklarında da en büyük hata, gerekli güvenlik tedbirlerini almamaları oluyor. '2 dakikalığına şuradan bir şey alıp çıkacağım" düşüncesiyle hareket ediyorlar. İşte bu ihmal, ağır sonuçlara yol açabiliyor. Ben bu kazaların oranının çok yüksek olduğu kanaatinde değilim." dedi.