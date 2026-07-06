"2 dakika" felakete davetiye çıkarıyor

Tır, çekici veya kamyon sürücülerinin arıza durumlarında yapması gerekenlere değinen Şensoy, sürücülerin Devlet kara yolları, TEM otoyolu ya da diğer otoyollarda arızayı fark edip aracı güvenli bir şekilde yanaştırdığı anda ilk yapması gerekenin, hem kendi hem de yolu kullanan diğer sürücülerin can güvenliğini sağlamak olduğunu ifade etti. Şensoy, şu bilgileri verdi:

"Bunun için varsa ışıklı reflektörünü ya da kendinden ışıklı uyarı ekipmanlarını en az 150 metre mesafeye yerleştirmesi gerekiyor. Bu şekilde bir uyarı levhası veya reflektör bulunduğunda kazanın meydana gelme riski çok daha düşük olacaktır. Buna rağmen bir kaza meydana geliyorsa, bu durum çoğunlukla arkadan gelen sürücünün yapılan uyarılara uymamasından kaynaklanır.

Bunun maddi ve manevi sonuçları da çok ağırdır. Asli kusur kapsamına girdiğiniz için maddi tazminatlar var, manevi tazminatlar var. Bir de vicdani sorumluluğu var. İnsan, ömür boyu o insanların ölümünden dolayı vicdan azabı çeker. Onun için üzerimize düşen görev neyse onu gereğince yapmamız gerekiyor."

Yol kenarına park etmeyle ilgili ölümlü kazaların ulusal gündemde geniş yer bulduğuna dikkati çeken Şensoy, sürücülerin gerçekten zorunlu bir durum yoksa ana yol üzerinde durmak istemediklerini belirtti.

Şensoy, "Bu yolları kullanan birçok sürücü, gerçekten zorunlu bir durumu yoksa ana yol üzerinde durmak istemez. Ancak durduklarında da en büyük hata, gerekli güvenlik tedbirlerini almamaları oluyor. '2 dakikalığına şuradan bir şey alıp çıkacağım" düşüncesiyle hareket ediyorlar. İşte bu ihmal, ağır sonuçlara yol açabiliyor. Ben bu kazaların oranının çok yüksek olduğu kanaatinde değilim." dedi.