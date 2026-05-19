2 dönüm arazide yetişiyor, hasadı yüz güldürdü

Taze tüketilen kabaklarda hasat sürecini doğru yönetmek büyük önem taşıyor.

Yeşil kabak, büyüme hızı en yüksek sebzelerin başında yer alıyor. Üreticilerin, kabağın ideal boyuta ulaşmasının ardından 2-3 günde bir tarlaya girmeleri gerekiyor.

Pazar değerinin yüksek olması için kabakların çok fazla büyümeden, çekirdekleşmeden ve kartlaşmadan toplanması da ürünün kalitesi açısından belirleyici oluyor.

Kabaklar, gövdeye zarar vermeyecek şekilde bıçak veya makas yardımıyla sapından kesilerek toplanıyor. Zedelenen kabaklar hızla çürüdüğü için işçiler, hasat sürecinde büyük bir özenle çalışıyor.