2 dönüm arazide yetişiyor, hasadı yüz güldürdü
19.05.2026 10:19
Bursa'nın İznik ilçesinde yetişen kabakların hasadına başlandı.
Yaz sezonunun ilk ürünlerini toplamaya başlayan üreticiler, verim ve fiyatlardan memnun olduklarını ifade etti. Boyalıca Kapalı Pazaryeri’nde satışa sunulan kabakların, İstanbul başta olmak üzere farklı illere gönderildiği öğrenildi.
Kabak üreticisi Kader Avcı, 2 dönümlük arazide gerçekleştirdikleri hasadın yüz güldürdüğünü belirterek, "Yaz sebze ve meyveleriyle yeniden buluşmaya başladık. Kabaklarımızın verimi, kalitesi ve fiyatı bizleri memnun etti" dedi.
Bölgede alım yapan toptancı sebze alıcısı Ahmet Uzun da sezonun ilk ürünlerine yoğun ilgi olduğunu aktararak, ürünlerin kilosunu 25 ila 30 liradan satın aldıklarını söyledi.
İznik’te başlayan kabak hasadıyla birlikte üreticiler, sezon boyunca bereketli bir dönem geçirmeyi hedefliyor.
Taze tüketilen kabaklarda hasat sürecini doğru yönetmek büyük önem taşıyor.
Yeşil kabak, büyüme hızı en yüksek sebzelerin başında yer alıyor. Üreticilerin, kabağın ideal boyuta ulaşmasının ardından 2-3 günde bir tarlaya girmeleri gerekiyor.
Pazar değerinin yüksek olması için kabakların çok fazla büyümeden, çekirdekleşmeden ve kartlaşmadan toplanması da ürünün kalitesi açısından belirleyici oluyor.
Kabaklar, gövdeye zarar vermeyecek şekilde bıçak veya makas yardımıyla sapından kesilerek toplanıyor. Zedelenen kabaklar hızla çürüdüğü için işçiler, hasat sürecinde büyük bir özenle çalışıyor.
YASAL UYARI
BURSA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURSA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.