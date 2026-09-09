2 yaşındaki çocuk çakmakla evi yaktı. 3'ü çocuk 5 kişi mahsur kaldı

Aileyi kurtaran Cengiz Tan ise “Ev yanıyor, diye bana haber verdiler. Ben de hemen aracımla buraya geldim. Aşağıda arkadaşlar, 'Yukarı çıkma duman çok' dediler. Ben onların uyarısını dinlemedim ve yukarı çıkıp 2 çocuğu birden kucağıma alıp çıkardım'' diye konuştu.



Aracıyla okula giderken balkondan yardım istediklerini duyduğunu belirten öğretmen Fatma Oğuz da ''Ben araçla geçerken yangını gördüm. Aile balkondan yardım isteyince, içeri giren kişiyle birlikte ben de eve girdim. Yapmamız gerekeni yaparak S.T.'yi kucağıma alıp, kurtardım. Önemli olan, ailenin sağlık durumu iyi olması'' ifadesini kullandı.