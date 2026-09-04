1 milyon lirayı 20 dakikada çaldılar

Avcılar'da bir daireye giren iki kadın, 20 dakikada yatak odasında saklanan yaklaşık 1 milyon lira değerlende ziynet eşyası ve bir miktar parayı çaldı. Ev sahibi Nazlı Özgür " Bütün kutuları boşaltmışlar. Yılların birikimi 1 milyon TL üzerinde para ve takılarım vardı. Yakalanmalarını bekliyoruz" dedi.