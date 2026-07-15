20 metre yükseklikten dökülüyor. Yazın serinletiyor, kışın dev buz sarkıtlarına dönüşüyor
15.07.2026 10:00
Hakkâri'nin doğal güzellikleri arasında öne çıkan Ava Ore Şelalesi, dört mevsim sunduğu manzarayla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Hakkari merkeze bağlı Ağaçdibi köyü yakınlarında bulunan şelale, yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülen berrak suyuyla doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geldi.
Yaz aylarında serin havası ve yemyeşil doğasıyla huzurlu bir kaçış noktası sunan Ava Ore Şelalesi, çevresindeki piknik alanları ve yürüyüş parkurlarıyla da dikkat çekiyor.
Kış mevsiminde ise hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle şelalenin büyük bölümü buz tutuyor. Oluşan dev buz sarkıtları ve donmuş su kütleleri, macera ve doğa tutkunlarını bölgeye çekiyor.
HER MEVSİM FARKLI BİR GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR
Doğasever bir vatandaş, doğal güzellikleriyle Hakkâri'nin turizm potansiyeline önemli katkı sağlayan Ava Ore Şelalesi'nin her mevsim farklı bir görsel şölen sunarak keşfedilmeyi bekleyen saklı cennetler arasında yer aldığını söyledi.
Yetkililer, ziyaretçilerin doğal yapının korunmasına özen göstermelerini ve çevre temizliği konusunda duyarlı davranmalarını istedi.