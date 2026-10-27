20 yıl önce tek bir saksıda başladı. Şimdi 2 dönüm araziden servet kazanıyor, gramı 900 lira

Hasadı başlayan safranda bu yıl yağışların bol olması nedeniyle çiçeklenme ve ürün kalitesi ise üreticiyi memnun etti. 150 bin çiçekten toplam 1 kilogram safran elde edilirken ilçedeki Safran tarlasından 500-600 gram rekolte bekleniyor.

Safran üretiminin yoğun emek gerektirdiğini belirten Ali Gök, hasat döneminde yaklaşık 45 gün boyunca her gün çiçek topladıklarını ifade etti. Yaklaşık 150 bin çiçekten 1 kilogram safran elde edilebildiğini kaydeden Gök, "Ben bu yıl iki dönüme ekim yaptım. Bu sezon 500-600 gram ürün bekliyorum. Safran üretimi çok zahmetli bir iş. Her çiçeği tek tek toplamak ve ayıklamak gerekiyor. Şu anda elimizde iki dönüm falan arazimiz var ama daha yeni başladı hasat. Çiçek dönemi 15 gün sonra daha yoğunlaşacak. Bu yıl kalitemiz de güzel. Bu sene yağış bol olduğu için hem erken başladı hasat hem kalite güzel. Fiyat bakımından da bu sene gramı 900 TL" dedi.