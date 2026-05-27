200 hektarlık gizemli dünya. Binlerce yılda şekillendi, 1998'ten beri korunuyor

27.05.2026 15:12

Son Güncelleme: 27.05.2026 16:15

İHA

Adıyaman’da 200 hektarlık alanda binlerce yılda rüzgar ve suyun şekillendirmesiyle oluşan kayaçlar dikkat çekiyor.

Kuyulu köyü yakınlarında yer alan alan, killi kireç taşı yapısıyla diğer bölgelerden ayrılıyor. Marnlı kireç taşının açık krem/beyaz tonlarındaki rengi ile rüzgarın şekillendirdiği kıvrımlar, estetik bir manzara sunuyor.

NADİR GÖRÜLÜYOR

Doğa olaylarıyla dalgalı kendine has mikro-kanyonlar ve sırtların oluştuğu arazide coğrafi açıdan nadir görülen kırgıbayır oluşumları meydana geldi.

BİNLERCE YILDA OLUŞTU

Killi-kireçli (marnlı) ana kayaçların binlerce yılda su ve rüzgar erozyonuyla ayrışmasıyla meydana gelen bu doğal güzellik doğa tutkunlarını cezbederken, jeolojik yapısıyla bilim insanlarının da ilgisini çekiyor.

1998 YILINDAN BERİ KORUNUYOR

1998 yılında GAP Bölge Kalkınma İdaresinin destekleri ile bir vakıf tarafından erozyonun önüne geçmek için proje hazırlanarak, 2000 yılında uygulandı. Adıyaman-Şanlıurfa yolunu kullanan sürücülerin de dikkatini çeken bu jeolojik mirasın eko-turizme kazandırılması bekleniyor.