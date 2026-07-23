200 metrelik uçurumda yürek yakan gözyaşı. 7 çocuk annesinin tek geçim kaynağıydı
23.07.2026 11:06
Hakkari'de 7 çocuk annesi Ayni Özbek'in tek geçim kaynağı olan ineği uçurumdan düşüp öldü. Özbek, "Dünya başıma yıkıldı." diyerek ölen hayvanının başında gözyaşı döktü.
Yüksekova'ya 30 kilometre mesafedeki Yeniışık köyünde yaşayan Özbek ailesinin ineği, otladığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 200 metreden uçuruma yuvarlandı.
İneğin öldüğünü öğrenen 7 çocuk annesi Ayni Özbek, olayın yaşandığı sarp araziye koştu.
"DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI"
Yıllardır gözü gibi baktığı, ailesinin geçimini ve torunlarının sütünü sağladığı ineğinin öldüğünü gören Özbek, gözyaşı dökerek uzun süre başından ayrılamadı.
Yaşadığı derin üzüntüyü anlatan Ayni Özbek, sabah saatlerinde aldığı haberle adeta yıkıldığını dile getirdi.
Ailesinin tek geçim kaynağını kaybetmenin çaresizliğini yaşadığını belirten Özbek, "Ailece büyük bir acı ve çaresizlik içindeyiz çünkü bizim ondan başka hiçbir tutunacak dalımız yoktu. Dünyam başıma yıkıldı." dedi.
"ÇOCUĞUMUZUN SÜTÜ BİLE KESİLDİ"
Annesinin saatlerce ölen hayvanın başında çaresizce gözyaşı döktüğünü söyleyen İshak Özbek, "İneğimiz her zamanki gibi sabahın erken saatlerinde otlamak için meraya çıkmıştı. Sanırım sabah saat 08.00 sularında o dik uçurumdan dengesini kaybedip düşmüş. Biz öğlen saatlerinde yanına vardığımızda karşılaştığımız manzara karşısında adeta donup kaldık." diye konuştu.
"ÇOCUĞUMUZUN SÜTÜ KESİLDİ"
Annesinin saatlerce soğuk kayalıkların üzerinde oturup ağladığından bahseden Özbek, "Can dostunun başında durmaksızın ağlıyor. Bu inek sadece bir hayvan değildi, bizim evimizin rızkıydı. Şimdi küçücük çocuğumuzun içeceği bir damla süt bile kesildi." ifadelerini kullandı.
Özbek ailesi çaresiz ve mağdur durumda olduklarını da sözlerine ekledi.
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