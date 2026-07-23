200 metrelik uçurumda yürek yakan gözyaşı. 7 çocuk annesinin tek geçim kaynağıydı

Yıllardır gözü gibi baktığı, ailesinin geçimini ve torunlarının sütünü sağladığı ineğinin öldüğünü gören Özbek, gözyaşı dökerek uzun süre başından ayrılamadı.

Yaşadığı derin üzüntüyü anlatan Ayni Özbek, sabah saatlerinde aldığı haberle adeta yıkıldığını dile getirdi.

Ailesinin tek geçim kaynağını kaybetmenin çaresizliğini yaşadığını belirten Özbek, "Ailece büyük bir acı ve çaresizlik içindeyiz çünkü bizim ondan başka hiçbir tutunacak dalımız yoktu. Dünyam başıma yıkıldı." dedi.