200 nüfuslu mahallenin çilesi yıllardır bitmiyor. Taşınanlar dayanamayıp gidiyor

Mahalle sakinlerinin çatı ve minare gibi yüksek yerlere çıkarak telefon şebekesi aradığını anlatan Muhtar Sürücü, şunları anlattı:

"Sanırım bizim köy biraz çukurda kalıyor. Çevre köylerde bu sorun daha az yaşanıyor ama bizim köyde verici olmadığından telefon ile ilgili çok sorunlar yaşıyoruz. Sesli konuşulamıyor, ses gidip gelmiyor. Hele görüntülü arama ya da internet ile ilgili sıkıntılar da internete girilmekte çok zorlukla çekiliyor. İbre sürekli dönüp duruyor ama ulaşılamıyor, internet ya da telefon hiç çekmiyor.

Mahallemizde altyapı yok, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) dilekçe verdim. Dilekçeden, 'Araştırılacak’ diye cevap da geldi. İki uzman kişi geldi, 7 noktadan araştırdılar. Telefon hattının hiç çekmediğini rapor ettiler. Çocuklar sırf telefon çekmiyor diye gelmiyorlar, internet işi bozuyor.

İnternet olmayınca millet kalıcı olarak kalmıyor; gelip, işini yapıp hemen gitmek istiyor. Millet, internet çekmiyor diye geri taşınıyor. Hani internet ve telefon sıkıntısı köyde yaşamı azaltıyor, bu nedenle nüfus her geçen gün azalıyor."