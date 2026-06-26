200 TL yerine 50 TL'ye satınca başına gelmeyen kalmadı. "Yüzde 15 kar ediyorum"

Yapalı, “Karımız olmasa bu fiyata zaten satamayız. Çok rahatsız olanlar oldu ama biz memnunuz. Allah bereket versin, çok şükür kazanıyoruz. Bu kampanyayı 3 senedir yapıyoruz. Bu kadar yoğun talep de varken bu kampanyaya devam edeceğiz. Gücümün yettiği kadar.” diye konuştu.