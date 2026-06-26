200 TL yerine 50 TL'ye satınca başına gelmeyen kalmadı. "Yüzde 15 kar ediyorum"
26.06.2026 12:32
Lahmacunu 200 TL yerine 50 TL'ye sattığı için sık sık denetim geçiren Selahattin Yapalı, fiyatın ucuzluğuna karşı eleştirilere de yanıt verdi. İş yeri mülkiyetinin kendisine ait olduğunu belirten Yapalı, "Etin kilosu 800 TL, soğanın kilosu 20 TL, domates 30 TL. Ben lahmacunu yüzde 15 karla satıyorum." dedi.
Sivas'ta lahmacunu ucuza sattığı için şikayet edilen Selahattin Yapalı, İl Ticaret Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde usulsüzlük bulunamayınca kampanyasına devam etti.
Bu kadar ucuza lahmacun satılamayacağı iddiaları üzerine kazancını maliyet hesaplamasıyla yapan esnaf, karından memnun olduğunu ve kampanyaya devam edeceğini söyleyerek iddialara yanıt verdi.
Esnaf Selahattin Yapalı, “Ben insanları aydınlatmak açısından lahmacun nasıl 50 TL'ye satılıyor anlatayım.” dedikten sonra şunları söyledi:
"Sivas'ta etin kilosu 800 TL, soğanın kilosu 20 TL, domates 30 TL. Ben lahmacunu yüzde 15 karla satıyorum. İş yerimizin mülkiyeti bana ait. Gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bana neden bu kadar ucuz olduğunu çok soruyorlar. Ben az kazanıyorum ama kazanıyorum."
Yapalı, “Karımız olmasa bu fiyata zaten satamayız. Çok rahatsız olanlar oldu ama biz memnunuz. Allah bereket versin, çok şükür kazanıyoruz. Bu kampanyayı 3 senedir yapıyoruz. Bu kadar yoğun talep de varken bu kampanyaya devam edeceğiz. Gücümün yettiği kadar.” diye konuştu.