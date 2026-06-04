2020'den beri gizlice büyüyordu. 455 dekarlık alana yayılan dev tarım hamlesi
04.06.2026 12:01
Mersin Büyükşehir Belediyesi, yerel tohum çeşitlerinin korunması ve kırsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Gülnar ilçesinde üreticilere atalık nohut tohumu desteğinde bulundu.
Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Yerel Tohum Çeşitlerinin Yerinde Korunması ve Pazarlanması Projesi’ kapsamında Gülnar ilçesine bağlı Bereket Mahallesi’nde 10 üreticiye toplam 600 kilogram nohut tohumu dağıtıldı. Destekle birlikte 50 dekarlık alanda üretim yapılması hedefleniyor.
2020 YILINDAN BERİ YÜRÜTÜLÜYOR
2020 yılında başlatılan proje kapsamında bugüne kadar 91 üreticiye destek verildiği, toplam 455 dekarlık alanda üretime katkı sunulduğu bildirildi. Proje ile yerel tohum çeşitlerinin gelecek nesillere aktarılması, üretim maliyetlerinin azaltılması ve yerli üretimin güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesinde görev yapan gıda mühendisi Dilara Aytuttu, yerel nohut çeşitlerinin korunmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu kapsamda 10 üreticimize 600 kilogram nohut desteği vererek, 50 dekarlık alanda üretim yapılmasını hedefledik. 2020 yılında başlattığımız proje ile bugüne kadar 91 üreticimize destek sağladık ve 455 dekarlık alanda üretime katkı sunduk. Amacımız yerel nohut çeşitlerimizi korumak, üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve üreticilerimizi destekleyerek yerel tarımı güçlendirmek" dedi.
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