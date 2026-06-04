2020'den beri gizlice büyüyordu. 455 dekarlık alana yayılan dev tarım hamlesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesinde görev yapan gıda mühendisi Dilara Aytuttu, yerel nohut çeşitlerinin korunmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu kapsamda 10 üreticimize 600 kilogram nohut desteği vererek, 50 dekarlık alanda üretim yapılmasını hedefledik. 2020 yılında başlattığımız proje ile bugüne kadar 91 üreticimize destek sağladık ve 455 dekarlık alanda üretime katkı sunduk. Amacımız yerel nohut çeşitlerimizi korumak, üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve üreticilerimizi destekleyerek yerel tarımı güçlendirmek" dedi.