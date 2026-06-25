22 dakikada ezbere okudu, Türkiye rekorunu kırdı

Bilge Kağan Çetinkaya ise “Geçen sene her yıl düzenlenen 14 Mart kutlamalarında okulumuzda bir Pi sayısı ezberleme yarışı yapıldı. Ben bir hafta gibi bir sürede yaklaşık 350 basamak ezberledim. Daha sonrasında bu rekordan haberim oldu ve bu rekoru kırmak istedim.” dedi.

Çetinkaya, "Yaklaşık 6 ay gibi bir sürede yaklaşık 5 bin basmağa ulaştım. Bu süreci olabildiğince zamana ayırmaya çalıştım. 5 bin basamağı sayfalara ayırdım. Her sayfayı da belli parçalara ayırdım, daha sonra bu parçaları da satır satır ayırarak ezberlemeyi kolaylaştırmayı amaçladım." ifadesini kullandı.