24 yıllık eşinden boşanan kadın, davul zurnayla halay çekti
16.06.2026 12:13
Diyarbakır'da bir kadın, 24 yıllık eşinden boşandıktan sonra davul zurna eşliğinde halay çekti.
Diyarbakır Adliyesi ek binasındaki aile mahkemesinde görülen boşanma davası sona erdi.
Yaklaşık 24 yıllık eşinden boşanan kadın ve yakınları, sonrasında adliye önünde toplandı. Birçok kişi, kadını tebrik etti.
Kadın kendisine eşlik edenlerle bir süre sohbet edip sarıldıktan sonra davul zurna eşliğinde halay çekti.
Adliye binası önündeki kutlamayı görenler, cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Yaklaşık 24 yıldır evli olduğu belirtilen kadın, bir süre daha halay çektikten sonra yakınlarıyla birlikte bölgeden ayrıldı.