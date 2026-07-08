25 gündür kayıp, bulana 100 bin lira ödül verilecek

Faik Bahçekapılı, “13 Haziran günü eşimle bir düğüne gidecektik, hazırlandık ve evden çıktık. Köpeğimiz de peşimizden koştu. Zaten biz ne zaman evden çıksak peşimizden gelen bir hayvandı. 23.00’de eve döndüğümüzde köpeğimizin kapıda olmadığını gördük. Köpeğimiz 5 yaşında mahallemizi bilir ve oralarda gezerdi. Biz onu aldığımızdan beri evimizde bakıyoruz. Hala kayıp. Ne gören olmuş ne de bir şey duyan olmuş. Evimizin güvenlik kamerasından baktık, biz araçla çıktıktan sonra peşimizden geliyor ve sonrası meçhul. Her ihtimali değerlendirdik. Belki araba çarpmıştır diye tüm yol kenarlarını baktık ve komşularımızla görüştük. İlk 1 hafta boyunca çalındığını ya da biri tarafından zehirlenebileceğini düşündük” dedi.

Faik Bahçekapılı, köpeğini bulana ödül vereceğini ifade ederek, “Köpeklerin belli dönemlerde dişi köpeklerle gezintiye çıktığıyla ilgili arkadaşlarımızdan telkinler aldık ve o doğrultuda da çevre köylere de baktık. Yalnızca Maçka’nın yaylalarına bakmadık. Aramadığımız, sormadığımız yer kalmadı. Sosyal medyadan duyuru yaptık ve ödül koyduk. Elimizde hiçbir şey yok. Köpeğimiz Alman kurdudur ve araba hastasıdır. Kapıyı açtığınızda hemen araca biner. Çok tüylü olduğu için yaz aylarında boynunda ‘yaz egzaması’ dediğimiz bir hastalığı oluyordu. O yüzden yaz aylarında tasma takmıyorduk. Birisi onu sahipsiz sanmış olabilir. Aşıları da cipi de var. Bugün biri onu veterinere götürse bize ait olduğu ortaya çıkacak. 100 bin liralık bir ödül koyduk. Tasmasını çıkardığımız için bizlerde de hata var. Sahipsiz sanarak alan arkadaş için de 100 bin liralık ödül geçerli olacak. Sözümüzün arkasındanız. Köpeğimizi aldıysa, bulunmasında yardımcı olan her kim olursa ödülü vereceğiz. Yardım istiyoruz. Santos bizim çocuğumuz gibi” diye konuştu.