25 yıldır kazılıyor. 2 bin yıllık sırlar açığa çıkıyor
22.05.2026 15:54
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti, 25 yıldır süren kazı çalışmalarının ardından turizme kazandırılmaya hazırlanıyor.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Zımbıllı Tepe mevkiindeki tarihi Paflagonya bölgesinin başkenti olan Pompeiopolis'te 2006'da başlayan kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Taşköprü Belediyesi'nin de destekleriyle Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük başkanlığında yürütülüyor.
Paflagonya'nın başkenti olan Pompeiopolis Antik Kenti'nin tanıtılması sürecini hızlandırmak istediklerini söyleyen Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, “2006 yılından beri yapılan kazılarda ortaya çıkan eserler, bize buranın artık işlevsel hale geldiğini, turizm açısından kıymetli bir noktaya doğru evrildiğini söylüyor” dedi.
Yaz mevsiminde 65 kişiye yakın bir ekiple çalışma yürüttüklerini söyleyen Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük, 4 yıldır kazı çalışmalarında bir hayli ilerleme kaydettiklerini belirtti.
Eliüşük “Pompeiopolis, çok fazla tahrip edilmiş bir kent. Bazen kireç ocağı, bazen taş ocağı olarak kullanılıyor. Kastamonu için bu hem turizm altyapısını sağlayacak hem kültür turizmine katkı sağlayacak” dedi.
BİR DÖNEM EYALET BAŞKENTİYDİ
Pompeiopolis'te tiyatro kazılarını bitirdiklerini söyleyen Eliüşük, “Ne yazık ki sahne bölümünün tiyatro alanı tamamıyla tahrip olmuş. Sadece küçük ayaklar kalmış” şeklinde konuştu.
Tiyatroda Roma İmparatoru Commodus'a ait bir heykel olduğunu aktaran Eliüşük, heykelin yapım tarihinin M.S. 186'yı gösterdiğini söyledi.
Pompeiopolis'in Roma'nın Paflogonya eyaletinin bir dönem eyalet başkentliğini yaptığını ifade eden Eliüşük, Hristiyan şehitliklerine ‘martyrion’ dediklerini, kentte önceki yıllarda kısmen kazılmış bir ‘martyrion' olduğunu ifade etti.
"ARKEOLOJİK ANLAMDA EN BAKİR BÖLGE"
Pompeiopolis kazılarının yaklaşık 25 yıldır devam ettiğini söyleyen Kent Tarihi Müzesi Müdürü Arkeolog Murat Karasalihoğlu ise Anadolu'nun arkeolojik anlamda en bakir bölgesinin Paflagonya olduğunu söyledi.
Karasalihoğlu, "İç Paflagonya dediğimiz bölgede daha geç yerleşimlerin olması, kazı ya da yüzey araştırmalarının çok az olmasından dolayı biz, İç Paflagonya üzerinde arkeolojik anlamda söz söylemek konusunda biraz ketum davranıyoruz. Çünkü elimizde fazla verimiz yok" dedi.
