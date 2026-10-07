25 yıldır üretiyor, 2 ton elde edildi. Farklı fiyatlardan satışta

Toprak kovanlarda üretimin ata mirası olduğunu belirten Yüksel, "25 yıldır arıcılık yapıyorum. Yaklaşık 10 yıldır 50-60 yıllık ata mirası olan toprak kovanlarda bal üretimine ağırlık verdim. Bu kovanlara hiçbir şekilde şeker, şerbet veya katkı maddesi vermiyoruz. Toprak kovan geleneğini yaşatmaya devam ediyoruz" dedi.

"BAL ARICIDAN ALINMALI"

Arıcılık sektörünün en büyük sorunlarından birinin sahte bal ve haksız rekabet olduğunu ifade eden Yüksel, gerçek bal üreticilerinin artan maliyetler karşısında zorlandığını belirterek, "1 kilo tatlının bin 500 lira olduğu bir ortamda biz gerçek balın kilosunu hak ettiği fiyata satmakta zorlanıyoruz. Türkiye'de üretilen gerçek ve şekersiz bal ülke ihtiyacının yüzde 25'ini bile karşılayamayacak durumdayken her tarafta ucuza bal satılıyor. Tüketicilere çağrım balı marketten veya sağdan soldan değil bizzat arıcıdan almalarıdır" ifadelerini kullandı.