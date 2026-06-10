27 bin dekar alanda 15 bin 500 ton üretiyor. Emek ve alın teriyle ortaya çıkıyor

Erkenci ve kaliteli üretimiyle öne çıkan Bilecik kirazının hem iç piyasada hem de ihracatta önemli bir yere sahip. Hasat sezonunun tüm üreticilerimiz için hayırlı ve bereketli olsun. Tarımsal üretimin güçlenmesi ve üreticilerimizin desteklenmesi adına çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğiz" dedi.