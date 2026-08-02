272 yıllık. Geçmişe ışık tutuyor

Medreseye, farklı illerden çok sayıda ziyaretçinin geldiğini söyleyen medrese görevlisi Mehmet Eren, "Medresimiz 1754 yılında Çivitçioğlu Mehmet Efendi tarafından ihya edilmiştir. Daha öncesi var, ancak daha öncesinde ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Bu alan da bizim iki katlı medresemiz. Alt tarafında talebeler için, üst tarafında müderrisler için alanlarımız var. Bu gördüğümüz yeşil alandaysa daha önceden burada eğitim veren müderrislerimizin mezarları var. 13 tane bilinen mezar var. Bu tarafta Başmüderris Edhem Efendi'nin mezar taşı var, orayı görebilirsiniz. Onun dışında alt tarafta talebe odalarının örneklerinden bir odamız ziyarete açık. Orada şu anda hafta içi salı, çarşamba, perşembe günleri kurslarımız var. Kurslarımızın olduğu gün eğitim veren hocalarımızın eserleri orada sergileniyor. Onun dışında bir odamız daha var yukarıda. Geçmiş dönem mimarisinden ve odasından, tasarımından kalmış bir oda. Orası da baş müderrisin odası. Orayı da ayrıca ziyaret edebiliriz. Buraya özellikle hafta sonları turistlerimiz çok geliyor, gezenler oluyor. Ankara'dan, Kastamonu'dan, İstanbul'dan çok turistlerimiz geliyor. Geçmişteki talebelerin, geçmişteki eğitim alan insanların burada nasıl eğitim gördüklerini görüyorlar. Burası Çankırı'mızın manevi bir değeri. Vatandaşlar Türkiye'nin dört bir yanından gelip yoğun ilgi gösteriyor" diye konuştu.