275 bin lira harcadı, 100 lira fiyat bekliyor. 4 dönüm yaptı, dert yandı

Fidenin tanesini bu yıl 11 liradan aldık. Sadece fide için 275 bin lira ödeme yaptık. Tarlanın işlenmesi, dikimi, gübresi, hortumu, naylonu, otunun biçilmesi ve toplanması derken maliyet inanılmaz rakamlara ulaşıyor. Bu yüzden beklentimiz, sezonda çileğin tarladan çıkış fiyatının kilogram başına 100 ila 120 lira arasında olmasıdır. Maliyetler çok yükseldiği için bu fiyatı bekliyoruz, 100 liranın altı üreticiye kazandırmaz"