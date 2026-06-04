3 bin 500 dönümlük tarlada hasat başladı. Kilosu 16,5 TL'den satışa sunulacak

Kırıkhan ilçesi Camızkışlası Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Hasan Şimşek, 3 bin 500 dönümlük tarlada biçerdöver yardımıyla buğday hasadına başladı. Geçen yıl buğday fiyatı 12,5 olarak belirlenirken bu yıl ise 16,5 TL olarak belirlendi.