3 bin 500 dönümlük tarlada hasat başladı. Kilosu 16,5 TL'den satışa sunulacak

04.06.2026 11:34

İHA

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Hatay'ın bereketli topraklarına sahip Amik Ovası'nda buğday hasadı başladı.

3 bin 500 dönümlük tarlada hasat başladı. Kilosu 16,5 TL'den satışa sunulacak
IHA

Bu sene aşırı yağışlardan dolayı buğdayda dönüm başına 400 kilogram bekleyen çiftçi Hasan Şimşek, buğday fiyatının bu yıl 16,5 TL olarak belirlendiğini söyledi.

3 bin 500 dönümlük tarlada hasat başladı. Kilosu 16,5 TL'den satışa sunulacak 1
IHA

Türkiye'nin bereketli topraklarına sahip olan Hatay'da, yaz aylarının gelmesiyle tarımsal ürünlerde hasatlar devam ediyor. Bu yılda aşırı yağışlar alan Amik Ovası'nda, yeteri olgunluğa ulaşan buğdayda hasat başladı.

FİYATI 16,5 TL OLARAK BELİRLENDİ 2
IHA

FİYATI 16,5 TL OLARAK BELİRLENDİ

Kırıkhan ilçesi Camızkışlası Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Hasan Şimşek, 3 bin 500 dönümlük tarlada biçerdöver yardımıyla buğday hasadına başladı. Geçen yıl buğday fiyatı 12,5 olarak belirlenirken bu yıl ise 16,5 TL olarak belirlendi. 

3 bin 500 dönümlük tarlada hasat başladı. Kilosu 16,5 TL'den satışa sunulacak 3
IHA

Geçen yıl kuraklık olmasına rağmen dönüm başına 500 kilogram buğday alan çiftçi Şimşek, bu sene aşırı yağışlardan dolayı verimin düştüğünü belirterek, dönüm başına 400 kilogram buğday verim beklediğini söyledi.