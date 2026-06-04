3 bin 500 dönümlük tarlada hasat başladı. Kilosu 16,5 TL'den satışa sunulacak
04.06.2026 11:34
Hatay'ın bereketli topraklarına sahip Amik Ovası'nda buğday hasadı başladı.
Bu sene aşırı yağışlardan dolayı buğdayda dönüm başına 400 kilogram bekleyen çiftçi Hasan Şimşek, buğday fiyatının bu yıl 16,5 TL olarak belirlendiğini söyledi.
Türkiye'nin bereketli topraklarına sahip olan Hatay'da, yaz aylarının gelmesiyle tarımsal ürünlerde hasatlar devam ediyor. Bu yılda aşırı yağışlar alan Amik Ovası'nda, yeteri olgunluğa ulaşan buğdayda hasat başladı.
FİYATI 16,5 TL OLARAK BELİRLENDİ
Kırıkhan ilçesi Camızkışlası Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Hasan Şimşek, 3 bin 500 dönümlük tarlada biçerdöver yardımıyla buğday hasadına başladı. Geçen yıl buğday fiyatı 12,5 olarak belirlenirken bu yıl ise 16,5 TL olarak belirlendi.