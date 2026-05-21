3 bin dekar alana ekildi, şeker oranı sıfır. Yılda 500 ton üretiliyor
21.05.2026 11:38
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dağlardan gelen kar suyu ile ata tohumundan yetiştirilen sarıkılçık çeltiğinde çiftçilerin ekim mesaisi başladı.
İlçeye bağlı Yerkuyu, Yuvasaray, Çeltikbaşı, Hacıhasan, Sarmaşık köylerinde toplam 3 bin dekar alan ekime hazırlandı.
Çeltik üretimi için tarlalarda kare şeklinde bölgeler hazırlayan çiftçiler, daha sonra bu alanlara su veriyor. Tarla bataklık haline gelince de geleneksel yöntemlerle çeltik tohumu toprakla buluşturuluyor.
Yılda yaklaşık 500 ton sarıkılçık çeltiği üretilen ilçede çeltik fabrikasının faaliyete geçmesiyle üretimin artırılması hedefleniyor.
"ŞEKER ORANI SIFIR"
Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, sarıkılçık pirinci üzerinde çeşitli araştırmalar yaptırdıklarını söyledi.
Akredite bir firmanın yaptığı araştırma sonucunda raporlarını aldıklarını belirten Öztürk, "Sarıkılçık pirincinin şeker oranı sıfır. Bu pirincimizi Ilgaz'da ata tohumu ile ekiyoruz, orada başka hiçbir ürün yetişmiyor. Sadece sarıkılçık ekimi yapılıyor" dedi.
"DİYABET RAFINDA SATTIRMAK İSTİYORUZ"
Öztürk, ilçede bu konuyla ilgili kooperatif kurduklarına işaret ederek, "Çiftçilerimize destek olma adına ekim alanlarımızı da geliştirerek Ilgaz'da 3 bin dönüm arazide ekimi sağlanan çeltiğimizi, 20 bin dönüme çıkartmanın mücadelesini veriyoruz." ifadesini kullandı.
Öztürk, ilçede 60 milyon liralık yatırımla fabrika kurulduğunu, kooperatif aracılığıyla çiftçiye ekim, biçim, gübreleme ve ilaçlama gibi destekler sağlanacağını anlattı.
Sarıkılçığın şeker hastaları tarafından rahatlıkla tüketilebileceğini aktaran Öztürk, "Hedefimiz bunu dünya markası yapmak. Ürünü, marketlerin diyabet rafında sattırmak istiyoruz" dedi.
Bölgede üretim rakamını yükseltmek için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Öztürk, Kızlaryolu Barajı ile Ilgaz, Tosya ve Kargı'da ekim alanlarının genişleyeceğini kaydetti.
Çeltik üreticisi Recai Küsmenoğlu ise üretimde dedesinin dahi ne zamandan beri geldiğini bilmediği ata tohumunu kullandıklarını belirtti.
"EYLÜL AYININ SONUNA KADAR DEVAM EDİYOR"
Çeltik ekiminin meşakkatli bir iş olduğunu, uzun uğraş sonucu tarlalarını hazırlayarak ekime başladıklarına işaret eden Küsmenoğlu, şunları söyledi:
"Bir bebek gibi buna bakmak zorundayız. Her gün geleceksin, suyunu kontrol edeceksin. Suyun hepsi aynı ayarda olmak zorunda. Eylül ayının sonuna kadar devam ediyor. Eylül ayıyla birlikte başaklar olgunlaşıyor, biçerdöverlerimizi çağırıyoruz ve hasadımızı yapıyoruz."
Çeltik üreticisi Şükrü Yonisoğlu da bölgelerinde başka çeltik çeşidinin yetişmediğini, iklim şartlarının sarıkılçık çeşidine uygun olduğunun altını çizerek, bu nedenle bu çeşidi kullandıklarını ifade etti.
