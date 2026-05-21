3 bin dekar alana ekildi, şeker oranı sıfır. Yılda 500 ton üretiliyor

Öztürk, ilçede bu konuyla ilgili kooperatif kurduklarına işaret ederek, "Çiftçilerimize destek olma adına ekim alanlarımızı da geliştirerek Ilgaz'da 3 bin dönüm arazide ekimi sağlanan çeltiğimizi, 20 bin dönüme çıkartmanın mücadelesini veriyoruz." ifadesini kullandı.

Öztürk, ilçede 60 milyon liralık yatırımla fabrika kurulduğunu, kooperatif aracılığıyla çiftçiye ekim, biçim, gübreleme ve ilaçlama gibi destekler sağlanacağını anlattı.

Sarıkılçığın şeker hastaları tarafından rahatlıkla tüketilebileceğini aktaran Öztürk, "Hedefimiz bunu dünya markası yapmak. Ürünü, marketlerin diyabet rafında sattırmak istiyoruz" dedi.