3 çocuk annesi Nurcan 43 yaşında patron oldu. Devlet desteğiyle kurdu

Atalarından kalan hayvancılık gelenekselini devlet desteğiyle büyüttüğünü belirten Nurcan Fıratoğlu, "3 çocuk annesiyim. Buradan TKDK'nin desteğiyle bu işe giriştik. Şu anda onun heyecanını yaşıyorum. TKDK'nin bize sunduğu bu hibeden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben bir kadın girişimci olarak bütün bayanlara, bütün girişimcilere bu işi tavsiye ediyorum. Biz bu işi sadece bir iş olarak değil, severek yapıyoruz. Gönül işi, emek işi. İnşallah hem ülkemize hem bölgemize çok güzel bir katkı olur. Cumhurbaşkanımızın ve Tarım Bakanımızın desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda eşime ve çocuklarıma da çok teşekkür ediyorum, her zaman yanımdalar ve bana yardımcı oluyorlar. Günlük yemlerimizi, sularımızı, hayvanlarımızın takibini hepsini yapıyoruz. Tarım Bakanlığımız izin verirse kendi bütçemle bir mandıra daha kurmayı düşünüyorum. Daha önceden babamın da vardı, küçüklükten beri bu işi yapıyoruz. Anneden, babadan, atadan, dededen gelen bir işimiz. Eşim ve çocuklarımdan dolayı çok şükür sıkıntı yaşamıyoruz, hep beraber yürütüyoruz" dedi.