3 kişi 3 yılda kazdı, tam 52 yıldır durmadan akıyor. Görenler Roma döneminden kalma sanıyor

Tünelin yapımında yer alan isimlerden Galip Boztaş, çalışmaları 1975-1977 yılları arasında gerçekleştirdiklerini belirterek, "Rahmetli amcam Rıfat Boztaş ile birlikte üç kişi yaklaşık 100 metre uzunluğundaki bu tüneli kazdık. O dönem teknoloji yoktu, her şey insan gücüyle yapılıyordu. Yaklaşık üç yıl sürdü. Suyu bulduktan sonra havuza aktarıp tütün, sebze ve meyve sulamasında kullandık. Yaklaşık 52 yıldır bu tünelden su akmaya devam ediyor" dedi.