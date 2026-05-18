3 kişi 3 yılda kazdı, tam 52 yıldır durmadan akıyor. Görenler Roma döneminden kalma sanıyor
18.05.2026 13:06
Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Çolaklı Mahallesi'nde Boztaş ailesinin yaklaşık 50 yıl önce tamamen insan emeğiyle açtığı doğal su tüneli, aradan geçen yıllara rağmen halen bahçelerin sulanmasında kullanılıyor.
1970'li yıllarda teknolojik imkanların yetersiz olduğu dönemde bahçelerini sulamak isteyen Boztaş aile bireyleri yaklaşık 100 metre uzunluğunda su tüneli açmak için çalışma başlattı. Üç kişinin yaklaşık üç yıl süren çalışmasıyla tamamlanan tünel sayesinde ulaşılan su yıllarca sebze, meyve ve tütün üretiminde kullanıldı
ROMA DÖNEMİNE AİT KANALLARI ANDIRIYOR
Roma dönemine ait sulama kanallarını andıran ve yaklaşık 90 santimetre genişliğinde, 1,5 ila 2 metre yüksekliğinde olan tünel sistemi dikkat çekiyor. Günümüzde de aktif olarak kullanılan tünelden çıkan su borular yardımıyla havuzda toplanarak kayısı bahçelerinin sulanmasında değerlendiriliyor.
52 YILDIR HİÇ DURMADAN AKIYOR
Tünelin yapımında yer alan isimlerden Galip Boztaş, çalışmaları 1975-1977 yılları arasında gerçekleştirdiklerini belirterek, "Rahmetli amcam Rıfat Boztaş ile birlikte üç kişi yaklaşık 100 metre uzunluğundaki bu tüneli kazdık. O dönem teknoloji yoktu, her şey insan gücüyle yapılıyordu. Yaklaşık üç yıl sürdü. Suyu bulduktan sonra havuza aktarıp tütün, sebze ve meyve sulamasında kullandık. Yaklaşık 52 yıldır bu tünelden su akmaya devam ediyor" dedi.