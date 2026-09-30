3 tanesi bir kilo mandalinaya bedel. Birçok derde deva, kilosu 150 TL'ye satılıyor

“Soğuk iklim meyvesi olan hünnap, geç çiçek açıyor, Sivas, Tokat, Amasya gibi illerde soğuk başlayınca yetişiyor” diye anlatan Çobanoğlu, kendisinin de hünnap yetiştirdiğini ifade etti.

Çobanoğlu, sözlerine "Ben kendim kalp hastası olduğum için sürekli tüketiyorum. Herkese tavsiye ediyorum meyveyi yarım kilo, 250 gram ne kadar olursa olsun yesinler. Elmadan da armuttan da tatlı bir meyve. İlaç, kimyasal tüketmek istemeyen herkes alıp yiyebilir. Her akşam uyumadan 3 tane yiyip yattıktan sonra faydasını görürler" diye devam etti.