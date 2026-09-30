3 tanesi bir kilo mandalinaya bedel. Birçok derde deva, kilosu 150 TL'ye satılıyor
30.09.2026 11:10
Hünnap tezgahlardaki yerini aldı. C vitamini deposu olan ve faydaları saymakla bitmeyen hünnap meyvesinin kilogram fiyatı 100-150 TL arasında değişiyor.
Sivas, Tokat, Amasya gibi bölgelerde yetişen hünnap meyvesine ilgi her geçen gün artıyor. Antioksidan özelliği ile şeker hastalıkları, kalp hastalıkları, böbrek hastaları, varis başta olmak üzere birçok hastalıkta iyi geldiği düşünülen hünnap, ham ve olgunlaşmış olarak tüketiliyor.
"FAYDALARINI ÖĞRENEN GELİP ALIYOR"
“Hünnap sezonu başladı. tezgahta satışlarımız devam ediyor” diyen hal esnafı Ferhat Çobanoğlu, “Hünnap meyvesi birçok derde deva, sinir strese birebir, böbrek hastalarına faydalı, şeker hastalıkları, kalp damar hastalıklarına deva, sindirimi güçlendirir” dedi.
Hünnap meyvesinin içerisinde yüksek miktarda C vitamini olduğunu söyleyen Çobanoğlu, "Hünnap meyvesinden 3 tane yemek bir kilo mandalina yemekle eşdeğer. Şu an tezgahta fiyatı 100-150 TL bandında değişiyor. Meyvenin faydalarını öğrenen gelip alıyor. Bilenler devamlı gelip bol bol alıyor, bilmeyenlere ise biz öneriyoruz" diye konuştu.
"HÜNNAP GEÇ ÇİÇEK AÇIYOR"
“Soğuk iklim meyvesi olan hünnap, geç çiçek açıyor, Sivas, Tokat, Amasya gibi illerde soğuk başlayınca yetişiyor” diye anlatan Çobanoğlu, kendisinin de hünnap yetiştirdiğini ifade etti.
Çobanoğlu, sözlerine "Ben kendim kalp hastası olduğum için sürekli tüketiyorum. Herkese tavsiye ediyorum meyveyi yarım kilo, 250 gram ne kadar olursa olsun yesinler. Elmadan da armuttan da tatlı bir meyve. İlaç, kimyasal tüketmek istemeyen herkes alıp yiyebilir. Her akşam uyumadan 3 tane yiyip yattıktan sonra faydasını görürler" diye devam etti.
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