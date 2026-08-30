30 Ağustos'ta anlamlı buluşma. "Zafer Yuvası"ndan çıkan 62 yavru kaplumbağa, denizle buluştu

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tehlike altındaki türlerde kırmızı listede gösterilen "caretta caretta" ve “chelonia mydas” türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz'in Türkiye sahillerindeki yuvalama sezonu devam ediyor.

Türkiye'deki 21 yuvalama alanından biri olan ve her yıl Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında yer alan Kemer'e bağlı Çıralı Plajı'nda deniz kaplumbağası yuvası sayısı 120'ye ulaştı.