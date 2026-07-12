30 ton bedava dağıttı. Trafik yoğunluğu yaşandı

Vatandaşlardan Yakup Yürikli, hayırsever çiftçinin her yıl ücretsiz karpuz dağıttığını belirterek, "Çiftçi arkadaşımız her yıl bu şekilde karpuz dağıtıyor. Güzel bir şey bence. Şahsen ben memnunum. Allah razı olsun. Kesesine bereket" ifadelerini kullandı.