30 yıl önce ruhsat verilmişti, yıkım kararı çıktı

Avukat Senem Yılmazel, Balıkesir 2’nci İdare Mahkemesi’nde açılan davaya ilişkin açıklama yaptı.

Yılmazel, Mine Y.'nin söz konusu villanın 3'üncü sahibi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Müvekkil Ankara'da yaşayan birisi; tam hazırlık yapıp yazlığına gitmeyi planlarken geçen ay komşusu aradı. Bir yapı tatil zaptı düzenlenmiş ve kapıya asılmış. Bu yapı tatil zaptı şudur; belediyeler imara aykırı, ruhsata aykırı bir yapı tespit ettiği zaman bunları tutanakla tespit edip kapıya yapıştırırlar ve ciddi sonuçları olur.

Önemli idari işlemlerin temelidir bu yapı tatil zabıtları. Yıkım kararı, para cezası gibi önemli kararlar alınır bunun akabinde. Daha sonra bu belgeyi benimle paylaştı ve maalesef bu kapıya asıldığı tarihten itibaren hüküm sonuç doğuruyor. Nisan ayında bu yazı kapıya asılmış ve kendisine 1 aylık süre verilmiş; “Burada şu imara aykırılıklar, ruhsata aykırılıklar tespit edildi ivediyle bunları düzeltin” şeklinde.

Daha sonra müvekkilim benimle, bir mimarla ve ustalarla görüştü. Fakat burada bu istenilen, talep edilen değişikliklerin yapılamayacağı, teknik bir imkansızlık olduğu ortaya çıktı. Daha sonra bu çok eski kayıtlara, fotoğraflara eriştik; mimari projeye baktık.

Yani bu yapı tatil zaptında istenilen değişikliklerin yapılması mümkün değil. Dolayısıyla ne yazık ki bir hukuka aykırılık söz konusu. Biz dava açmak zorunda kaldık. Çünkü bu yapı tatil zaptının akabinde bir de ne yazık ki para cezası verildi.

Yaklaşık 335 bin lira bir para cezasına hükmedilmiş ve belli sürede ödenmesi talep edilmiş. Daha sonra da yıkım olacak. Böyle bir üzücü durum söz konusu. Biz Balıkesir İdari Mahkemesi'nde dava açtık. Yürütmenin durdurulması talep ettik. Türk adaletine güveniyoruz."