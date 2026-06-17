30 yıldır Van'da üretiyor. ABD'ye, İsviçre'ye, Fransa'ya satıyor

Vanlı 40 yıllık ayakkabı ustası Mecit Emen, unutulmaya yüz tutmuş yöresel “reşik” adlı ayakkabıların 30 yıldır üretimini yapıyor.

Geçmişte Van ve çevresinde yaygın olarak kullanılan, keçi kılından üretilen ve üzeri Urartu, Selçuklu ve Osmanlı motifleri ile ters lale ve Van kedisi figürleriyle süslenen ayakkabılar, bugün yurt içi ve yurt dışından ilgi görüyor.

Kadın ve erkekler için farklı tasarımlarla üretilen reşik ayakkabılarının tescillenmesi amacıyla yaklaşık 6 ay önce DAKA'ya başvuruda bulunan Emen'in talebi kabul edildi. Bunun üzerine 'reşik' için coğrafi işaret tescil süreci başlatıldı.