3000 bin rakımda yırtıcılara karşı 6 aylık nöbet. Mayısta çıktılar ekimde dönecekler

Yaylalarda kurdukları çadırlarda yaşayan göçerler, günün ilk ışıklarıyla birlikte koyunlarını otlatmak için dağlara çıkarıyor. Gün boyunca doğal meralarda otlayan koyunlar, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez sağım için yayla yerleşimlerine getiriliyor.