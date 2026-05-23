33 yaşında kurdu şimdi yurt dışına satıyor. Yeteneği işi oldu

Kişiye özel tasarımlar da yaptığını belirten Demirtaş, ahşap oymacılığını teknolojiyle birleştirmenin mesleğin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu kaydetti.

Hobi olarak başladığı işi mesleğe dönüştürdüğünü belirten Demirtaş, "Sevdiğim işi yapıyor olmak bana ayrıca mutluluk veriyor. Ahşapla çalışmak hem yorucu hem de dinlendirici bir süreç." diye konuştu.

Demirtaş, daha büyük ölçekli eserler üretmeyi hedeflediğini anlatarak, Balıkesir ve Dursunbey ilçesinin tanıtımına katkı sunmak istediğini ifade etti.

Gençlerin zanaata ilgisinin bulunduğunu söyleyen Demirtaş, ekonomik kaygıların bazı gençleri meslek edinmekten uzaklaştırdığını ancak üretime meraklı birçok kişinin atölyeye ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.