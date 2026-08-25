35 bin koloniyle üretimi yapıldı. 200 tonun üzerinde hasat, fiyatı bin 500 TL

Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cem Başar, "Yaklaşık olarak 30-35 bin koloni ile 200-250 ton civarında bir çiçek balı üretimi gerçekleştirdik. Bu yıl yağış rejiminin düzensizliği, iklimsel olaylardaki değişikliklerden dolayı ve küresel ısınmanın etkileriyle beraber maalesef düşük bir sezon geride bıraktık. İlimizin merkez, Tosya, Taşköprü, Daday, Azdavay, Devrekani, Araç gibi ilçelerimizde yoğun olarak çiçek balı üretimi yapmaktayız. Bu ilçelerimizde de yaklaşık olarak 350 civarında arıcımız yoğun bir sezon geçirdi. Sezon sonunda maalesef baktığımız zaman istediğimiz verimi elde edemedik. Bunun yağış rejimindeki düzensizlikten kaynaklandığını düşünüyoruz. Ortalama olarak peteklerde 5-6 kilogram civarında bal elde ettik. Bu seneki çiçek balında tavsiye edilen fiyatı da bin 500 TL olarak belirledik. Kilogramına göre üreticimiz bin 500 TL'den pazara sunmakta. Önceki yıldaki fiyatımız yaklaşık 1000 TL'ydi. Üretimin sürdürülebilirliği açısından da bu yıl bu fiyatı uygun gördük" dedi.