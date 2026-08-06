4 yaşındaki Yunus Emre'nin ölümünde korkunç şüphe
06.08.2026 11:41
Afyonkarahisar'da yüksekten düştüğü söylenerek hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar isimli çocuğun cinayete kurban gittiği öne sürüldü.
Afyonkarahisar'da yüksekten düştüğü iddiasıyla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın ölümüne cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldı.
Olay, 24 Ocak günü merkeze bağlı Işıklar beldesinde yaşandı. Yunus Emre Yakar isimli 4 yaşındaki çocuk, annesi Zehra K. ve dedesi Mithat K. tarafından yüksekten düştüğü gerekçesi ile bilinci kapalı şekilde hastaneye götürüldü.
Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen çocuk burada yapılan müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Ancak Yakar, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
SORUŞTURMADA CİNAYET ŞÜPHESİ
Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri, çocuğun düştüğü öne sürülen yerde inceleme yapıp ardından aile üyelerinin ifadelerini aldı.
Yapılan incelemelerin ardından soruşturmayı Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) devraldı.
İFADELERİ ÇELİŞKİLİ BULUNDU
Dosyayı ayrıntılı şekilde inceleyen JASAT ekipleri, aile üyelerinin çelişkili ifadelerinden yola çıkarak anne Zehra K., üvey baba Balı K., dede Mithat K., babaanne Aysel K. ve bir aile üyesini daha cinayet şüphesiyle gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüpheliler gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.