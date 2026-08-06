4 yaşındaki Yunus Emre'nin ölümünde korkunç şüphe

Afyonkarahisar'da yüksekten düştüğü iddiasıyla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın ölümüne cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Olay, 24 Ocak günü merkeze bağlı Işıklar beldesinde yaşandı. Yunus Emre Yakar isimli 4 yaşındaki çocuk, annesi Zehra K. ve dedesi Mithat K. tarafından yüksekten düştüğü gerekçesi ile bilinci kapalı şekilde hastaneye götürüldü.

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen çocuk burada yapılan müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ancak Yakar, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.