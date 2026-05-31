40 ayrı noktadan akıyor. Kış sert geçince debisi yükseldi

Tomara Şelalesi Tabiat Parkı işletmecisi Zeynep Kara, yeni turizm sezonunda 250 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.

Bölgede sert bir kış yaşandığını belirten Kara, "Bu nedenle şelalemizin su debisi geçen yıllara göre daha yüksek. Su daha coşkulu akıyor ve ortam daha serin. Bu da ziyaretçilerimize eşsiz bir doğa deneyimi sunuyor." ifadelerini kullandı.

Kara, şelale suyunun kırk ayrı gözeden çıkan köpüklü sularıyla dikkati çektiğini dile getirerek, "Suyun oluşturduğu güçlü ses ve serin atmosfer, ziyaretçilere doğanın etkileyici yönlerini hissettiriyor. Bu özelliğiyle Tomara Şelalesi, Türkiye'nin görülmeye değer önemli doğal güzelliklerinden biri." dedi.