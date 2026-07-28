40 derece kavurucu sıcak altında mesai. Zorlu hasat başladı

Bu yıl verimden memnun olduklarını belirten üretici Muhammed Çetin, hasadın önümüzdeki haftalarda da aralıksız devam edeceğini ifade ederek, "Yaklaşık 15 yıldır babamla birlikte tarım sektöründeyiz. Burada domates, biber, salatalık, patlıcan ve karpuz ekimi yapıyoruz. Yaklaşık iki aylık bir yetiştirme sürecinin ardından bugün biber hasadına başladık. Şu anda ablalarımız tarlada biberleri topluyor. Hasat ettiğimiz biberleri Erzurum, Van, Batman, Bingöl ve Siirt başta olmak üzere birçok ile gönderiyoruz. Güneşin altında çalışmak gerçekten çok zor. Sabah saat 06.00'da başladığımız mesaimiz akşam saatlerine kadar devam ediyor. Ancak gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı sayesinde biberlerimizin tat ve aroması daha farklı oluyor. Bu da ürünlerimizin daha kaliteli ve daha iri olmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Hasat döneminde sabah erken saatlerden akşam saatlerine kadar tarlalarda çalışarak hem üretime hem de bölge ekonomisine katkı sunduklarını söyleyen tarım işçilerinden Samet Tuncer, "Sabah saat 06.00'da tarlaya geliyoruz, akşam saat 18.00'e kadar güneşin altında çalışıyoruz. Hava çok sıcak olduğu için şapkalarla korunmaya çalışıyoruz ama yine de güneşin altında rahat çalışamıyoruz. Bugün biber hasadı yapıyoruz. Bunun yanında patlıcan ve salatalık da topluyoruz. İşimiz gerçekten çok zor ama çalışmak zorundayız. Geleceğimiz ve ekmeğimizi kazanmak için emek veriyoruz" dedi.