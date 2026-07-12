40 metreden buz gibi su dökülüyor. Merkeze 35 kilometre uzaklıkta

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde, Munzur Dağları eteklerinden gelen buz gibi suların yaklaşık 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, yaz aylarında ziyaretçilerin en uğrak noktalarından biri haline geldi.

Kalecik köyü yakınlarında bulunan ve dokuz ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan şelale, serin havası ve eşsiz manzarasıyla hem Erzincanlıları hem de çevre illerden gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Hafta sonu ve gurbet sezonunun da etkisiyle şelalede yoğunluk yaşandı.