40 senelik boş arazi kadın eliyle çiçek açtı
05.08.2026 13:14
Mardin Midyat’ta kadınların el ele vermesiyle 40 yıllık boş arazi adeta baştan yaratıldı. Lavanta hasadı heyecanı yaşayan emekçi kadınlar, üretime güç katıyor.
Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Eğlence Mahallesi'ndeki ve yaklaşık 40 yıldır atıl durumda olan 15 dönümlük arazi, Midyat Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) kurslarına katılan kadınların çalışmalarıyla yeniden üretime kazandırıldı.
Uzun yıllar işlenmeyen araziye dikilen lavanta fideleri, kadınların aylar süren bakımıyla mor renge büründü.
Hasat döneminin başlamasıyla kadınlar, lavantaları tek tek toplayarak hasat yaptı. Hasat edilen lavantalar, işlenerek lavanta yağına dönüştürülüyor. Elde edilen yağ, sabun ve farklı ürünlerin üretiminde kullanılıyor. Satışlardan elde edilen gelirle kadınlar aile bütçelerine katkı sunuyor.
"BOŞ ARAZİYİ LAVANTA BAHÇESİNE DÖNÜŞTÜRDÜK"
Midyat ÇATOM Yöneticisi Gülten Erol, hasadı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hasadını yaptığımız lavantaların yağını çıkaracağız. Daha sonra bu yağları sabun ve farklı ürünlerimizde kullanarak ürün çeşitliliğimizi artıracağız. Yaklaşık 15 dönümlük boş bir araziyi lavanta bahçesine dönüştürdük. Burada yaklaşık 20 kadınımız çalışıyor. Her geçen yıl kadın sayımız artıyor. İhtiyaç sahibi kadınlar burada istihdam ediliyor. Amacımız Midyat'ta farkındalık oluşturarak boş kalan arazilerin üretime kazandırılabileceğini göstermek" dedi.
"LAVANTANIN KOKUSU ÇOK GÜZEL"
Kursiyer Hatice Keleş ise "İlk defa lavanta hasadına katılıyorum. Lavantanın kokusu çok güzel. Burada hem öğreniyoruz hem de üretime katkı sağlıyoruz. Midyat'ta böyle bir bahçenin olması mutluluk verici" diye konuştu.
Kursiyer Derya Acar da "Arkadaşlarımızla birlikte lavanta topluyoruz. Buradaki ablalarımız bize yardımcı oluyor. Kokusunu çok beğendim. İnsanların gelip görmesi gereken güzel bir yer. Bu deneyimi yaşadığım için mutluyum" ifadelerini kullandı.
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