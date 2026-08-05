40 senelik boş arazi kadın eliyle çiçek açtı

Kursiyer Hatice Keleş ise "İlk defa lavanta hasadına katılıyorum. Lavantanın kokusu çok güzel. Burada hem öğreniyoruz hem de üretime katkı sağlıyoruz. Midyat'ta böyle bir bahçenin olması mutluluk verici" diye konuştu.

Kursiyer Derya Acar da "Arkadaşlarımızla birlikte lavanta topluyoruz. Buradaki ablalarımız bize yardımcı oluyor. Kokusunu çok beğendim. İnsanların gelip görmesi gereken güzel bir yer. Bu deneyimi yaşadığım için mutluyum" ifadelerini kullandı.