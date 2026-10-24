40 yıldır bebek gibi büyütüyor, hasat zamanını bekliyor. "Markette 120 liraya satılabilir"

Seralarında ilçe tarımın kontrolünde iyi tarım uygulaması yaptığını belirten Dalgıç, ürünlerini biyolojik mücadeleyle yetiştirmeye çalıştıklarını aktardı.

Dalgıç, "Tamamen biyolojik mücadeleyle bu ürünleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Neredeyse kimyasal yok. Artı, zaten tahlil sonucu üretimimin tamamına yakını, yüzde 80 diyebileceğim kısmı ihracata gidiyor. İhracatın beğenmediği, şekil bozukluğu olanları iç piyasada değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Üretimde iyi ve kötü sezonlar yaşadıklarını anlatan Dalgıç, mesleğin sürekli ilgi gerektirdiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Canlıyla uğraşıyoruz. Bu işe 7/24 gönül vermedikten sonra olmuyor. Ama tabii ki bazı sıkıntılar var mı dersen, var. Fiyatlar bazen çok düşüyor, bizi kurtarmadığı zamanlar oluyor. Bazen yükseliyor, verim alamıyorsun. Buna benzer spontane gelişmeler yaşanabiliyor, olumlu olumsuz. Ama biz olumlu tarafından bakalım, iyi diyelim iyi olsun.

Memnunuz. Ürünlerimiz henüz bebek, bebek büyüyecek. Anne-bebek ilişkisi gibi, burada da bitkiyle üretici arasında bir ilişki var. Bitkinin su mu istediğini, başka bir sıkıntısı mı olduğunu gözlemleyerek çözüyoruz. Piyasa değerleri ne olacak, ne kalacak, onu bilmiyoruz. İnşallah çiftçinin yüzünü güldürür diye düşünüyorum. Bir benim değil, bu bölgenin tamamının çiftçileri buradan ekmek yiyor. Ben şuna çok inanıyorum ki ülkemize de büyük katkıda bulunuyoruz. Bunun için de mutluyum."