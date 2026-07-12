40,6 milyon dolar gelir. Bu sezon rekolte arttı

Batı Akdeniz'de maden ve metaller sektörü, en fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci sektör oldu. İhracat geliri 6 ayda 235,7 milyon dolara ulaşan maden ve metaller sektöründe en fazla ihraç edilen ürün, mermer- doğal taş oldu. Mermer- doğal taş ihracatından 173 milyon dolar gelir elde edildi. Antalya, Burdur, Isparta illerinde ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektöründen 178,1 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller sektöründen 68,9 milyon dolar ihracat geliri elde edildi.

171 ÜLKEYE İHRACAT

Ocak-haziran döneminde Batı Akdeniz'den en fazla ihracat, Almanya’ya gerçekleşti. Almanya’ya 120,1 milyon dolar, Rusya’ya 103,4 milyon dolar, Çin'e 98,1 milyon dolar, Birleşik Devletler'e 94 milyon dolar, Romanya’ya 78,7 milyon dolar ihracat yapıldı. Antalya, Burdur, Isparta'dan 1904 firma ile 171 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirildi.