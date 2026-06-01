418 yıllık kanlı sır. Bayburt'ta köyün altından tarih çıktı

Dr. Erdem Saka, Celali isyanlarının Anadolu’da büyük değişimlere yol açtığını, Bayburt ve çevresinin de bu süreçten ciddi şekilde etkilendiğini söyledi. İsyanların Osmanlı tarihindeki etkisine dikkat çeken Saka, bu sürecin yalnızca askeri hareketlilikten ibaret olmadığını, imparatorluğun sosyal ve demografik yapısında da önemli sonuçlar doğurduğunu belirtti.

"Osmanlı Devletini dönüştüren olaylardan birisi Celali isyanlarıdır" diyen Saka, isyanların yaklaşık 1590’lı yıllarda başladığını ve 17. yüzyılın ortalarına kadar zaman zaman sürdüğünü ifade etti.

Anadolu’daki yerleşim yapısının bu süreçte büyük ölçüde değiştiğini aktaran Saka, "Celali isyanları döneminde Anadolu’daki yerleşimlerin büyük çoğunluğu boşalmış olup Anadolu’nun sosyal yapısı, demografik yapısı büyük oranda değişime uğramıştır" sözleriyle dönemin etkisini anlattı.

Saka, Erzurum ve Bayburt hattında birçok yerleşim yerinin bu süreçten doğrudan etkilendiğini kaydetti.

Bölgedeki değişimi örneklerle açıklayan Saka, "Erzurum’da çoğu köylerde hiç kimsenin kalmadığı, Bayburt’ta da yerleşim yerlerinin değiştiği, halkın çekip gittiği ya da kendi yerlerinde daha müstahkem olan dağ başlarında yeni yerleşimler açmak suretiyle hayatlarını sürdürmeye çalıştıkları biliniyor" ifadelerini kullandı.