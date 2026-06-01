418 yıllık kanlı sır. Bayburt'ta köyün altından tarih çıktı
01.06.2026 10:05
Osmanlı Devletini derinden etkileyen Celali isyanları, Bayburt ve çevresinde yerleşim düzeninden sosyal yapıya kadar birçok alanda iz bıraktı.
"OSMANLI DEVLETİ'Nİ DÖNÜŞTÜREN OLAYLARDAN BİRİSİ"
Dr. Erdem Saka, Celali isyanlarının Anadolu’da büyük değişimlere yol açtığını, Bayburt ve çevresinin de bu süreçten ciddi şekilde etkilendiğini söyledi. İsyanların Osmanlı tarihindeki etkisine dikkat çeken Saka, bu sürecin yalnızca askeri hareketlilikten ibaret olmadığını, imparatorluğun sosyal ve demografik yapısında da önemli sonuçlar doğurduğunu belirtti.
"Osmanlı Devletini dönüştüren olaylardan birisi Celali isyanlarıdır" diyen Saka, isyanların yaklaşık 1590’lı yıllarda başladığını ve 17. yüzyılın ortalarına kadar zaman zaman sürdüğünü ifade etti.
Anadolu’daki yerleşim yapısının bu süreçte büyük ölçüde değiştiğini aktaran Saka, "Celali isyanları döneminde Anadolu’daki yerleşimlerin büyük çoğunluğu boşalmış olup Anadolu’nun sosyal yapısı, demografik yapısı büyük oranda değişime uğramıştır" sözleriyle dönemin etkisini anlattı.
Saka, Erzurum ve Bayburt hattında birçok yerleşim yerinin bu süreçten doğrudan etkilendiğini kaydetti.
Bölgedeki değişimi örneklerle açıklayan Saka, "Erzurum’da çoğu köylerde hiç kimsenin kalmadığı, Bayburt’ta da yerleşim yerlerinin değiştiği, halkın çekip gittiği ya da kendi yerlerinde daha müstahkem olan dağ başlarında yeni yerleşimler açmak suretiyle hayatlarını sürdürmeye çalıştıkları biliniyor" ifadelerini kullandı.
KUYUCU MURAD PAŞA'NIN ADI NEREDEN GELİYOR?
Celali isyanlarının bastırılmasında öne çıkan askeri aktörlerden birinin Kuyucu Murad Paşa olduğunu vurgulayan Saka, Murad Paşa’nın lakabına ilişkin kaynaklarda farklı anlatımlar bulunduğunu da aktardı.
Kuyucu Murad Paşa’nın 1585 yılında Özdemiroğlu Osman Paşa’nın Tebriz seferi sırasında bir kuyuya düştüğünü ve Safeviler tarafından esir edilerek Alamut Kalesi’ne hapsedildiğini dile getiren Saka, bu olay nedeniyle kendisine "Kuyucu" denildiğine dair bilgiler bulunduğunu söyledi.
Saka, lakaba ilişkin diğer rivayeti ise "Bu kuyuya düşmesi münasebetiyle Kuyucu denildiği ya da öldürdüklerini kuyulara gömmek suretiyle kendisine ‘Kuyucu’ lakabı verildiği de biliniyor" sözleriyle dile getirdi.
Kuyucu Murad Paşa’nın 1606 yılında Avusturya cephesinden çağrılarak İran seferine serdar tayin edildiğini aktaran Saka, Murad Paşa’nın İran seferinden önce Anadolu’daki karışıklıkları gidermeye yöneldiğini ifade etti.
Bu süreçte Canboladoğlu, Kalenderoğlu ve Tavil Ahmed gibi Celali hareketlerinin önde gelen isimlerine karşı harekete geçildiğini sözlerine ekleyen Saka, "Fakat o öncelikle Anadolu’daki bu kaçkınlık hareketlerini, büyük eşkıya ele başları olan Canboladoğlu, Kalenderoğlu, Tavil Ahmed gibi önemli eşkıya aktörlerini ve onların ordularını ortadan kaldırmakla işe başlamıştır" diye konuştu.
Anadolu’da sükûnetin sağlanması için 1607 ve 1608 yıllarında önemli askeri hamleler yapıldığını bildiren Saka, Murad Paşa’nın bu grupların ordularını büyük oranda dağıttığını ve onları yenilgiye uğrattığını kaydetti.
OSMANLI ORDUSU'NUN KARARGAHIYDI
Saka’nın aktardığı bilgilere göre Kuyucu Murad Paşa’nın hastalanmasının ardından ordunun sevk ve idaresi Hüseyin Paşa’ya bırakıldı. Hüseyin Paşa da takibi sürdürerek Celali eşkıyalarını İspir civarında yakaladı.
Celali eşkıyalarının takibi sırasında Osmanlı ordusunun ana karargâhının Bayburt’a bağlı Sünür köyünde kurulduğunu, Sünür adının ise 'sınır' kelimesinden geldiğini aktaran Saka, köyün Osmanlı ordusu açısından taşıdığı önemi anlattı.
Saka’nın verdiği bilgilere göre Hüseyin Paşa, İspir civarında yakalanan 3 bin 500 Celali eşkıyasından 3 binini öldürdü, 500’ünü ise sağ olarak Sünür’de kurulan Osmanlı karargâhına getirdi.
Saka, kalan 500 kişinin de infaz edilerek kazılan üç büyük kuyuya istiflendiğine dair tanık beyanları bulunduğunu aktardı. Köy sakinlerinin bölgede kemik parçalarına rastlandığı yönündeki anlatımlarının da bu iddiayı desteklediğini ifade eden Saka, Celali isyanlarının önemli ölçüde kontrol altına alındığı son duraklardan birinin Bayburt’un Çayıryolu köyü olduğunu kaydetti.
