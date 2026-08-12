45 yıllık simit ustasının dikkat çeken soyadı: "Simidin susamı diyorum"

Soyadının "Susam" olması nedeniyle resmi dairelerde ve günlük yaşamda sık sık tebessüm ettiren diyaloglar yaşadığını aktaran simit ustası Selçuk Susam, şunları anlattı:

"- Doğma büyüme Eskişehirliyim. 59 yaşındayım ve yaklaşık 45 senelik ustalığım var. Meslek babadan gelme. Soyadım Susam olduğu için resmi işlemlerde bazen karışıklık yaşanabiliyor. Mesela vergi dairesine para yatırmaya gittiğimde 'Susam' diyorum, yanlışlıkla 'Susan' yazmasınlar diye 'Simidin susamı' şeklinde açıklamak zorunda kalıyorum. Ancak o zaman doğru yazıyorlar.

- Biz bu işi severek yapıyoruz. Yıllardır bu fırının başındayım. Bizim meslekte 'yok sıcakmış, yok soğukmuş' olayı olmaz, şartlar ne olursa olsun üretim devam eder."