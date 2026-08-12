45 yıllık simit ustasının dikkat çeken soyadı: "Simidin susamı diyorum"
12.08.2026 10:35
Eskişehir'de 45 yıllık simit ustası, baba mesleğini sürdürüyor. İlk günkü heyecanla çalışmaya devam ettiğini söyleyen Selçuk usta, soyadıyla dikkat çekiyor.
Eskişehir'de doğup büyüyen ve ata mesleği simitçiliği yarım asra yakın süredir aralıksız sürdüren 59 yaşındaki simit Selçuk usta, hem mesleğine olan bağlılığı hem de soyadıyla dikkat çekiyor.
Babasının da fırıncı olduğunu ve mesleği küçük yaşlarda aile büyüklerinden öğrendiğini ifade eden usta, fırındaki 300 derecelik sıcaklığa aldırış etmeden ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ediyor.
Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bir fırında çalışan Susam, soyadı ile mesleğinin bağdaşması nedeniyle iş arkadaşları ve çevresi tarafından dikkat çekiyor.
Dedesinin çobanlık mesleği ile uğraştığını belirten Selçuk Susam, soyadının mesleği ile bağdaşmasının ise tamamen tesadüf olduğuna değindi.
Susam, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) coğrafi işaret belgeleri, resmi üretim reçeteleri ve tüketici değerlendirmeleri referans alınarak hazırlanan kapsamlı bir gastronomi araştırmasında 91 puanla Türkiye'nin en iyi simidi seçilen Eskişehir simidini pişirmekten gurur duyduğunu anlattı.
Soyadının "Susam" olması nedeniyle resmi dairelerde ve günlük yaşamda sık sık tebessüm ettiren diyaloglar yaşadığını aktaran simit ustası Selçuk Susam, şunları anlattı:
"- Doğma büyüme Eskişehirliyim. 59 yaşındayım ve yaklaşık 45 senelik ustalığım var. Meslek babadan gelme. Soyadım Susam olduğu için resmi işlemlerde bazen karışıklık yaşanabiliyor. Mesela vergi dairesine para yatırmaya gittiğimde 'Susam' diyorum, yanlışlıkla 'Susan' yazmasınlar diye 'Simidin susamı' şeklinde açıklamak zorunda kalıyorum. Ancak o zaman doğru yazıyorlar.
- Biz bu işi severek yapıyoruz. Yıllardır bu fırının başındayım. Bizim meslekte 'yok sıcakmış, yok soğukmuş' olayı olmaz, şartlar ne olursa olsun üretim devam eder."