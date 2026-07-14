46 yıldır kimsenin yapamadığını yapıyor. 40 derece sıcakta çalışanların tek umudu

Özellikle benzin fiyatlarından dolayı atla dağıtım yaptığını kaydeden Akdemir, "Çünkü buzu pahalıya satamazsın, bizde en uygun şekilde satmaya çalışıyoruz. Birde kırsal alanlara araç giremiyor. Mısır ve buğday tarlasına atla gitmek daha rahat ve hızlı oluyor. Benden sonra oğlum Muhammet var. Oda bu işin sevdalısı. Benim gibi hem buzları seviyor hem de atları seviyor. Bende bu görevi yavaş yavaş artık ona devredeceğim. Diyarbakır'ın belli başlı yerlerinde limon satan, su satan ve özellikle Diyarbakır ekmeği dediğimiz çıtır ekmek yapan fırınları var. Onlar sürekli sipariş ediyorlar. Tarlada çalışan işçiler veya tarla sahipleri istiyor. Bizde Dicle Nehrini atla aşıp gelip teslim ediyoruz. Buzları iki şekilde satışa sunuyor. Bir, küp şeklinde olan var, bardaklara sığacak şekilde. Birde 10 kilograma yakın tek parça halinde olan şekli var. Onu da tarlada çalışanlar veya su satanlar direkt termosun içine koyuyor. Fiyatlarımız sabit, 75 liradır" dedi.