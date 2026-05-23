5 aydır kapalıydı. Bugün açılabilir

Bölge halkının adeta dört gözle beklediği müjdeli haber geldi; yol bugün itibarıyla yeniden trafiğe açılması bekleniyor. Kış aylarında düşen çığlar ve dev kar kütleleri sebebiyle can güvenliğini korumak amacıyla kapatılan Bahçesaray yolunda, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111 Şube Şefliği'ne bağlı Görentaş Bakımevi ekipleri, yaklaşık bir aydır zorlu bir mücadele yürütüyordu.

Kar kalınlığının yer yer 3 ila 6 metreyi aştığı 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde görev yapan karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdü. Zaman zaman etkili olan sis, tipi ve çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına ara vermeyen ekipler, yolun açılması için büyük çaba sarf etti.