5 bin tanesi tarlaya serildi, turistler gözyaşlarını tutamadı
27.06.2026 10:15
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Türkiye'nin dört bir yanından toplanan 5 bine yakın el dokuması halı ve kilim, buğday tarlalarına serilmeye başlandı.
Türkiye'nin dört bir yanından toplanarak buğday tarlalarına serilen 5 bine yakın el dokuması halı ve kilim, restore edildikteen ve mikroplardan arındırıldıktan sonra müşterilerine teslim ediliyor.
Halıları görmeye binlerce kilometre uzaklıktan gelen yerli ve yabancı turistler, karşılaştıkları manzara karşısında resmen duygulanıyor.
100 YILLIK HALILAR, 100 DÖNÜMLÜK ARAZİYE SERİLİYOR
Aralarında asırlık olanların da bulunduğu bu kıymetli halılar, yaklaşık 100 dönümlük devasa bir araziye serilerek güneşin altına bırakılıyor.
Buradaki temel amaç, güneş ışınları sayesinde halıların renklerini soldurup daha değerli olan pastel tonlara dönüştürmek. Nemini ve sıcağını tam alması için de işçiler tarafından belirli aralıklarla ters çevriliyor.
Halılar güneşin altında renk tonları oturduktan ve mikroplardan tamamen dezenfekte olduktan sonra görevliler tarafından tek tek katlanıp traktörlere yükleniyor. Yeniden yıkama ve kurutma işlemlerinden geçen el emeği göz nuru ürünler, araçlara yüklenerek sipariş alınan adreslerdeki müşterilerle buluşuyor.
YAZIN HALI, KIŞIN BUĞDAY TARLASI
Tarla sahiplerinden Deniz Halil Topkara, "Çok eski halılar var aralarında. Önce yıkanıyor, tekrar buraya seriliyor. Bazı halılar ise tıraşlanıyor. Güneşte renkleri pastelleşerek daha doygun hale geliyor. Güneş aynı zamanda içinde güve varsa da, bu gibi böcekleri arındırıyor" dedi.
Yaz ayları boyunca halıların tarlada kalacağını söyleyen Topkara, arazinin kışın ise buğday tarlası olarak kullanıldığını belirtti.
"POLONYA KIZ ARKADAŞIM GÖRÜNCE AĞLADI"
Ortaya çıkan muazzam manzarayı yakından görmek isteyen yerli ve yabancı turistler de bölgeye akın ediyor. Türk halılarına hayran olan Polonyalı kız arkadaşı Jagoda Dudzinska’ya sürpriz yapmak için onu tarlaya getiren Kazım Kıyaklı, "Arkadaşlarımızdan çok duyuyorduk ama hiç görememiştik. Kız arkadaşım Türk halılarını çok merak ediyordu. Buraya habersizce getirdim ve görünce aklını yitirdi." dedi. Polonyalı Jagoda Dudzinska ise, "Halıları görür görmez ağladım." dedi.
"AİLE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR"
Halı tarlasında çalışan Ayşe Akbaba, yaz aylarında bölge halkının buralarda çalıştığını ve ailelerine ekonomik destek sağladığını söyledi. Halıların yaz boyunca güneş altında tutulduğunu belirten Akbaba, sıcakta çalışmanın zor olduğunu ancak ağaç gölgelerinde mola verdiklerini söyledi.
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