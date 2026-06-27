5 bin tanesi tarlaya serildi, turistler gözyaşlarını tutamadı

Aralarında asırlık olanların da bulunduğu bu kıymetli halılar, yaklaşık 100 dönümlük devasa bir araziye serilerek güneşin altına bırakılıyor.

Buradaki temel amaç, güneş ışınları sayesinde halıların renklerini soldurup daha değerli olan pastel tonlara dönüştürmek. Nemini ve sıcağını tam alması için de işçiler tarafından belirli aralıklarla ters çevriliyor.

Halılar güneşin altında renk tonları oturduktan ve mikroplardan tamamen dezenfekte olduktan sonra görevliler tarafından tek tek katlanıp traktörlere yükleniyor. Yeniden yıkama ve kurutma işlemlerinden geçen el emeği göz nuru ürünler, araçlara yüklenerek sipariş alınan adreslerdeki müşterilerle buluşuyor.