5 boynuzu var, 30 bin TL'ye satılıyor
06.05.2026 10:52
5 boynuzlu kuzu, Kurban Bayramı için 30 bin TL'den satışa sunuldu. Besici Arif Keskin, 11 aylık ve 60 kiloluk kuzunun annesinin de 6 boynuzlu olduğunu söyledi.
Kars’tan getirdiği kurbanlık hayvanları Bursa’nın Osmangazi ilçesinde kurulan hayvan pazarında satışa sunan Arif Keskin’in 5 boynuzlu kuzusu, sıra dışı görünümüyle ilgi odağı oldu.
11 aylık ve 60 kilo olan kuzu, 5 boynuzlu yapısıyla pazardaki diğer hayvanlar arasında hemen fark edilirken alıcılar da sıra dışı kuzuya ilgi gösteriyor.
Pazarda 70 küçükbaşı bulunan besici Arif Keskin, 5 boynuzlu kuzuya olan ilgiden memnun olduğunu söyledi.
Keskin, kendisinin yetiştirdiği kuzuyu 30 bin TL’den satışa çıkardı.
"ANNESİNİN 6 BOYNUZU VARDI"
Kuzunun 5 boynuzlu olmasını genetik özelliklerine bağlayan besici Arif Keskin, “Kendi yetiştirdiğimiz bu kuzuyu Kars’tan, Osmangazi ilçesindeki kendi yerimize getirdik. Kuzunun annesi de oldukça sıra dışı bir görünüme sahipti ve 6 boynuzluydu." dedi.
"İSTEYENİ ÇOK"
Keskin "Yavrumuzda 5 boynuzlu olarak doğdu ve zamanla gelişti. Şu an 60 kilo civarında ve oldukça sağlıklı. Pazara çıkarttığımız andan itibaren herkesin gözü bu kuzuda. İsteyeni çok. Fiyatta anlaşırsak birisiyle, satarım.” ifadesini kullandı.