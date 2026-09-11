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5 katlı hasarlı bina tahliye edilerek mühürlendi

11.09.2026 12:43

Son Güncelleme: 11.09.2026 12:46

DHA

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Konya'nın Kulu ilçesinde geçen yıl 5.2 büyüklüğünde meydana gelen depremde hasar gördüğü belirlenen 5 katlı apartman tahliye edilerek mühürlendi.

5 katlı hasarlı bina tahliye edilerek mühürlendi
DHA

Kulu Belediye Başkanlığı'na, Alparslan Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki bir sitesinin bir blokunda hasar olduğu şüphesiyle başvuru yapıldı. Belediyenin teknik ekibi, sitedeki bloklardan 10 daireden oluşan 5 katlı apartmanda inceleme yaptı.

5 katlı hasarlı bina tahliye edilerek mühürlendi 1
DHA

 İskanı 1999 yılında alındığı belirlenen binada ana taşıyıcı kolonlarından birinin tahrip olduğu ve demirlerinin eğildiği belirtildi.

5 katlı hasarlı bina tahliye edilerek mühürlendi 2
DHA

Hasarın, 15 Mayıs 2025 tarihinde saat 15.46'da 5,2 büyüklüğündeki depremden etkilenmesi sonucu oluştuğu değerlendirildi. 

5 katlı hasarlı bina tahliye edilerek mühürlendi 3
DHA

Apartmandaki 10 daireden 6'sının gurbetçi olduğu için yurt dışında yaşadığı ve boş olduğu tespit edildi. Kalan 4 daire tahliye edildi ve binanın etrafına güvenlik şeridi çekildi.

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