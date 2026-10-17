5 metrelik sırıklarla dallardan düşürüyorlar. "Biz 150'ye satıyoruz, marketlerde 500 lira"

Koç, “Ceviz hasadına başladık şu an. Hasadımız iyi Allah'a şükür. Geçen sene yoktu ama bu sene çok iyi. Ama biz şu an 150'ye, 100 liraya veriyoruz. Çok ucuz gidiyor cevizlerimiz. Mecburen satmak zorunda kalıyoruz. Kuruduğu zaman yarı yarıya düşüyor. Bizim burada cevizlik çok oluyor. Ceviz çok. Ama Sayın Tarım Bakanlığı'ndan bize destek olmasını, bizlere yetiştirmek için destek vermesini istiyoruz.” dedi.

“Gerçekten bu konuda çok aciziz. Suyumuz bol, cevizlerimiz görüyorsunuz. Cevizlerimiz çok güzel. Çok da verim veriyor. Cevizle geçimimizi sağlayan kişileriz.” ifadesini de kullandıktan sonra şöyle devam etti:

“Bu cevizleri fazlalıklarını satıyoruz. Kışlık yiyeceğimiz koyuyoruz. Geri kalanını satıyoruz. Ama fiyatı çok ucuz. 100'e, 150'ye satıyoruz. 200'e çok nadir. Ama bizden çıktıktan sonra marketlerde 400 lira, 500 lira.”