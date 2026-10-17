5 metrelik sırıklarla dallardan düşürüyorlar. "Biz 150'ye satıyoruz, marketlerde 500 lira"
17.10.2026 09:28
Son Güncelleme: 17.10.2026 09:28
Yozgat ve Osmaniye'de ceviz hasadı başladı. Üreticilerden Coşkun Koç, "Biz 150'ye satıyoruz, marketlerde 400 lira, 500 lira." dedi.
Yozgat ve Osmaniye'de ceviz hasadı başladı. Ağaçlardaki cevizler yaklaşık 5 metrelik sırıklarla dallardan düşürülürken, toplanan ürünler yeşil kabuklarından ayrılarak kurutulmaya bırakılıyor. Bu yıl verimin yüksek olduğunu belirten üreticiler, ürünlerini düşük fiyatlarla satmak zorunda kaldıklarını ifade ediyor.
Yozgat'ta Örencik köyünde ceviz üretimi yapan Coşkun Koç, bu yıl verimin geçen yıla göre oldukça iyi olduğunu ancak satış fiyatlarının kendilerini memnun etmediğini söyledi.
Hayvancılıkla beraber ceviz üretiminden de geçimlerini sağladıklarını belirten Koç, üreticilere destek verilmesini istedi.
Koç, “Ceviz hasadına başladık şu an. Hasadımız iyi Allah'a şükür. Geçen sene yoktu ama bu sene çok iyi. Ama biz şu an 150'ye, 100 liraya veriyoruz. Çok ucuz gidiyor cevizlerimiz. Mecburen satmak zorunda kalıyoruz. Kuruduğu zaman yarı yarıya düşüyor. Bizim burada cevizlik çok oluyor. Ceviz çok. Ama Sayın Tarım Bakanlığı'ndan bize destek olmasını, bizlere yetiştirmek için destek vermesini istiyoruz.” dedi.
“Gerçekten bu konuda çok aciziz. Suyumuz bol, cevizlerimiz görüyorsunuz. Cevizlerimiz çok güzel. Çok da verim veriyor. Cevizle geçimimizi sağlayan kişileriz.” ifadesini de kullandıktan sonra şöyle devam etti:
“Bu cevizleri fazlalıklarını satıyoruz. Kışlık yiyeceğimiz koyuyoruz. Geri kalanını satıyoruz. Ama fiyatı çok ucuz. 100'e, 150'ye satıyoruz. 200'e çok nadir. Ama bizden çıktıktan sonra marketlerde 400 lira, 500 lira.”
Osmaniye'de üretici Selahattin Atalar, 250 liralık satış fiyatının üreticiyi kurtaracağını söyledi.
Geçtiğimiz yıl 100 tonun üzerinde yaş ceviz ve yaklaşık 35 ton kuru kabuklu ceviz elde eden 60 yaşındaki üretici Selahattin Atalar, bu yıl yağışlı hava şartları nedeniyle rekoltede yüzde 20-30 oranında düşüş yaşandığını belirtti.
Bu sezon 20-25 ton kuru kabuklu ceviz hasadı beklediklerini ifade eden Atalar, ağaçların henüz tam verim dönemine ulaşmadığını söyledi.
Atalar, fiyatlara ilişkin değerlendirmede bulunurken şöyle konuştu:
"Ceviz üretiminde Osmaniye'de bizden daha büyük bir bahçe olduğunu zannetmiyorum. İmkanlar sağlandıkça biz de bu bahçeyi daha fazla büyütmeye çalışıyoruz. Çünkü bu yörede daha önce her şey denenmiş. Elması, armudu, narı etrafımızda zeytin de pek verim vermiyor. Burada en iyi ceviz oldu.
Şartlar iyi oldukça biz de bahçemizi büyüterek daha iyi yerlere getirmeyi düşünüyoruz Allah'ın izniyle. Benim bir kilometrelik resmî yola ihtiyacım var. Bu yol yapıldıktan sonra elektriğim de gelecek, ruhsatımı da alabileceğim. Ardından buraya bir tesis kuracağım.
Şu anda cevizleri Kahramanmaraş ve Gaziantep'e taşımamın sebebi, ürünleri oralarda işlemek zorunda olmam. Bu da benim için zaman kaybına neden oluyor. Bundan dolayı pazara geç kalıyorum. Daha sonra ithal ceviz geliyor ve ürünümüzü satmakta zorlanıyoruz.
Şimdi borsalarda ve büyük üreticilerden duyduğumuz kadarıyla cevizin toptan kilogram fiyatı 250-300 lira arasında konuşuluyor. Açıkçası 300 lirayı biraz abartılı buluyorum. Ceviz 250 liraya satılsa bizim için kurtarır."