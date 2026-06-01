5 yaşında 90 kiloya çıkmıştı. Yağız'ın son hali şaşırttı
01.06.2026 11:27
Samsun'da doğuştan leptin hormonu eksikliği nedeniyle tokluk hissi oluşmayan ve 5 yaşında 90 kiloya kadar çıkan Yağız Bekte, 11 yaşında 40 kiloya düştü.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşayan Sedat (44) ve Sevda Bekte (35) çiftinin ikinci çocukları olan 11 yaşındaki Yağız Bekte, doğuştan gelen leptin hormonu eksikliği nedeniyle bebeklik döneminden itibaren hızla kilo aldı.
Henüz 1 buçuk yaşındayken 32 kiloya ulaşan Yağız, 2 yaşında 37, 3 yaşında ise 55 kilo oldu. Kilosu 5 yaşında 90'a kadar yükselen çocuk, fazla kiloları nedeniyle bir dönem solunum cihazına bağlanmak zorunda kaldı.
Sağlık Bakanlığı onaylı özel tedaviye alınan Yağız'ın yaşamı, tedavinin olumlu sonuç vermesiyle değişti.
2022 yılından itibaren düzenli şekilde kilo vermeye başlayan Yağız, 11 yaşında 40 kiloya düşerek yaşıtlarıyla aynı boy-kilo indeksine ulaştı.
"KİLOLARIM NEDENİYLE YÜRÜYEMİYORDUM"
İlk kez arkadaşlarıyla birlikte gezip eğlenebilen Yağız, çeşitli etkinliklere katılmanın mutluluğunu yaşarken, hayatında ilk kez yaşıtları gibi gezip eğlenirken, adrenalin dolu zip coasterda kaymayı da ihmal etmiyor.
Eskiden hastalığı nedeniyle yürüyemediği için yaşıtları gibi etkinliklere katılamadığını ve buna çok üzüldüğünü ifade eden 4. sınıf öğrencisi Yağız Bekte, durumdan memnun olduğunu söyledi.
TEDAVİSİ ÖMÜR BOYU DEVAM EDECEK
Yağız'ın yaşıtları ile aynı kiloya gelmesinin hem Yağız hem de kendileri için büyük mutluluk kaynağı olduğunu ifade eden baba Sedat Bekte ise “Yağız çok zor dönemlerden geçti. Çok kiloluydu. Zayıflaması için özel bir tedavi görmesi gerekiyordu ve görüyor” dedi.
Sedat Bekte, sözlerini şu şekilde noktaladı:
“Yağız arkadaşlarını gördüğü zaman hep ağlar ve üzülürdü. ‘Ben niye gidemiyorum?' diye ağlardı. Şimdi onun için büyük bir hediye oldu. Şimdi tüm parkurlarda oynayabiliyor. 2022 yılından itibaren sağlıklı bir şekilde kilo veriyor. Bakanlık onaylı tedavisi güzel bir şekilde devam ediyor.”
Doktor kontrolü altında yaşamını sürdüren Yağız Bekte'nin tedavisinin ömür boyu devam edeceği öğrenildi.
YASAL UYARI
SAMSUN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAMSUN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.