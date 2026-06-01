5 yaşında 90 kiloya çıkmıştı. Yağız'ın son hali şaşırttı

Yağız'ın yaşıtları ile aynı kiloya gelmesinin hem Yağız hem de kendileri için büyük mutluluk kaynağı olduğunu ifade eden baba Sedat Bekte ise “Yağız çok zor dönemlerden geçti. Çok kiloluydu. Zayıflaması için özel bir tedavi görmesi gerekiyordu ve görüyor” dedi.

Sedat Bekte, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Yağız arkadaşlarını gördüğü zaman hep ağlar ve üzülürdü. ‘Ben niye gidemiyorum?' diye ağlardı. Şimdi onun için büyük bir hediye oldu. Şimdi tüm parkurlarda oynayabiliyor. 2022 yılından itibaren sağlıklı bir şekilde kilo veriyor. Bakanlık onaylı tedavisi güzel bir şekilde devam ediyor.”

Doktor kontrolü altında yaşamını sürdüren Yağız Bekte'nin tedavisinin ömür boyu devam edeceği öğrenildi.